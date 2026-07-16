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Rafa Tresaco y Sergi Armero, presentados con la SD Huesca en la vuelta al trabajo del equipo altoaragonés

El serrablés y el delantero, ilusionados con su vuelta al club y el inicio de la temporada

Sergi Armero y Rafa Tresaco posan con sendas bufandas en El Alcoraz.

Sergi Armero y Rafa Tresaco posan con sendas bufandas en El Alcoraz. / SD Huesca

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El Periódico de Aragón

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Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca comenzó este jueves la pretemporada con la agenda bien cargada. Por un lado, la plantilla llevó a cabo los habituales reconocimientos médicos. El Hospital de Día Quirónsalud Huesca acogió durante la mañana los primeros exámenes, que continuarán hoy.

Y además, los canteranos Rafa Tresaco y Sergi Armero fueron presentados en su regreso a El Alcoraz. El primero, después de su salida del equipo en junio de 2024, regresa a su casa con el objetivo claro de aspirar al ascenso: «Estoy muy contento de estar aquí. Desde que Javi Sanz me llamó mi primera idea fue venir. Firmé el 23 de junio, podría haber esperado, pero donde quería estar era aquí», expresó el extremo.

Tresaco quiere aprovechar ahora otra oportunidad que antes no pudo: «Me dolió mucho salir de aquí, tanto a mí como a mi gente cercana. Voy a dar todo para que la provincia pueda ver al equipo en el fútbol profesional». De hecho, el jugador aragonés dijo que «tanto yo como toda mi familia, y casi te diría todo Sabiñánigo, está con unas ganas tremendas de verme aquí».

Por su parte, Sergi Armero también quiere quitarse la espina clavado que tuvo cuando se tuvo que ir «por no poder jugar con el primer equipo». El delantero azulgrana quiere asumir una gran responsabilidad con su vuelta, ya que el objetivo es luchar por el regreso a Segunda División «y eso pasa por estar todos unidos», algo para lo que cree que está «ya preparado».

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«Yo lo que voy a tener siempre es trabajo y y mucha humildad. Me considero un jugador de equipo, pero si puedo ayudar al equipo con goles mucho mejor», añadió el punta.

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