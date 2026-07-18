La SD Huesca refuerza sus alas: Diego Collado, fichado y Diego Gómez, a punto

La SD Huesca, que este sábado empezó los entrenamientos a las órdenes de Raúl Jardiel tras los dos días de pruebas médicas y físicas, coge velocidad en las bandas. Así, anunció el fichaje del extremo izquierdo Diego Collado, que será jugador de la SD Huesca hasta junio de 2027, prolongable en hasta dos temporadas más. Mientras, Diego Gómez, canterano del Deportivo, está a un paso de abandonar Abegondo, como adelantó La Opinión de La Coruña y llegar cedido al Huesca. El curso pasado, el extremo derecho, de 21 años y de Orense, estuvo cedido en el Cartagena.

Para el costado izquierdo el fichaje ya cerrado es el del granadino Diego Collado, un jugador con amplia experiencia en Segunda. El nuevo extremo azulgrana, de 25 años, suma su aceleración y desborde a la ofensiva del equipo, pudiendo desempeñarse en ambas bandas e incluso como segundo delantero. Con más de 120 partidos en LaLiga Hypermotion, llega al Huesca procedente de la Cultural Leonesa, donde militó la pasada campaña.

Formado en las categorías inferiores del Villarreal CF, pronto se convirtió en una de las piezas destacadas dentro de la cantera groguet, hasta alcanzar el filial. Fue allí donde consolidó su rendimiento deportivo con más de un centenar de partidos, formando parte del ascenso a Segunda División del equipo. La velocidad y desborde que atesoraba le permitió participar con el primer equipo, llegando a debutar en Primera y participando en Copa del Rey, donde anotó su primer gol como profesional.

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Con el fin de acumular minutos y ganar experiencia, fichó por el Gil Vicente FC, de la primera portuguesa. Y una temporada después regresó a España, en el CD Eldense. El pasado curso se incorporó a la CyD Leonesa, logrando gran protagonismo, con 38 partidos disputados y tres goles. Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, con la sub-19 y sub-20.