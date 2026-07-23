El lateral Salva Ruiz ficha por el Huesca

El lateral valenciano Salva Ruiz, de 31 años, ha fichado por la Sociedad Deportiva Huesca para las dos temporadas tras pasar las últimas cinco en el CD Castellón.

Ruiz acumula más de 90 partidos entre Primera y Segunda División y 200 en Primera RFEF que lo convierten en un fichaje de garantías, aportando su experiencia y madurez competitiva, además de liderazgo y seguridad, como ha destacado este jueves el Huesca.

Se formó en las categorías inferiores del Valencia CF, llegando a debutar en el primer equipo tras una brillante participación en el filial, y en busca de minutos y continuidad, jugó cedido en equipos como el CD Tenerife y el Granada CF, sumando partidos en Primera y Segunda División.

Su gran proyección se vio frenada en 2016, cuando fue diagnosticado de una aplasia medular, una grave enfermedad que le obligó a apartarse de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Sin embargo, se convirtió en un ejemplo de superación y regresó a la competición profesional con el RCD Mallorca, en el que fue pieza destacada de un equipo que acumuló dos ascensos consecutivos a Segunda y Primera.

De allí recaló en el RC Deportivo, para fichar después en el CD Castellón, donde vivió uno de los periodos más importantes de su carrera. Se convirtió en uno de los líderes del vestuario, ejerciendo como capitán, con 127 partidos disputados, y un ascenso a Segunda División.

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Con esta incorporación queda cerrado el puesto de lateral izquierdo, ya que hará pareja con el joven Iván Rodríguez.