La SD Huesca muestra su "sorpresa y descontento" por la captación de juveniles por parte del Real Zaragoza

La SD Huesca ha mostrado su malestar con la captación de futbolistas de su cantera llevada cabo por el Real Zaragoza. A través de un comunicado, el club ha trasladado "la sorpresa y el descontento ante los recientes movimientos llevados a cabo con varios jugadores en categoría juvenil, y que ponen fin a la voluntad mantenida en los últimos años de respetar el trabajo de formación entre clubs". "Una convivencia en esa parcela que siempre se había llevado a cabo de manera sana y colaborativa", incide el escrito.

"Consideramos que estas prácticas suponen un claro agravio al trabajo que se ha llevado a cabo en la SD Huesca para poder impulsar sus categorías inferiores. Algo que entorpece el plan a medio y largo plazo que se sigue en la Base Aragonesa con el fin de cuidar el talento de nuestro territorio, creando un prejuicio que trasciende de lo deportivo hasta lo social", continúa la misiva.

"Precisamente, ha sido siempre el Real Zaragoza uno de los clubes en alzar más la voz ante este tipo de prácticas denunciando la escasa normativa que regula estos movimientos y que favorece a los clubes con mayores recursos", exponen en referencia a las ocasiones en las que la entidad blanquilla se ha manifestado en contra de estas dinámicas cuando ha sido víctima de estos movimientos por parte del FC Barcelona. "Unos argumentos que siempre ha respaldado la SD Huesca, pero que no concuerdan con las recientes actuaciones", concluyen.

El comunicado hace referencia a jugadores del equipo juvenil, que por cierto dirigió hasta junio de 2025 Diego Serrano, actual entrenador del Deportivo Aragón.