La SD Huesca se impone con portería a cero al Petro de Luanda en el primer amistoso de la pretemporada

La SD Huesca venció al Petro de Luanda por 1-0 en su primer partido de pretemporada, un duelo exótico ante el equipo angoleño, campeón de su liga doméstica en 20 ocasiones y que se impuso al Valencia por 3-1 la semana pasada, en el que se pudieron ver algunas de las ideas que quiere desarrollar Raúl Jardiel con una plantilla reconstruida totalmente con las únicas excepciones de Óscar Sielva y Sergi Enrich. Dos líneas juntas de cuatro hombres en defensa y transiciones rápidas para hacer daño al rival.

De hecho, de esta manera llegó el tanto solitario de Diego Gómez en el 21’. Una recuperación en campo propio de Raúl Tresaco, tras la que inició una conducción vertical sin apenas oposición, por estar el equipo rival volcado, llegando hasta la media luna en un 3 para 2 que resolvió entregando a su banda derecha en ventaja para que el extremo cedido por el RC Deportivo cruzará un disparo a la red.

Jardiel propuso dos onces iniciales totalmente diferentes para cada parte, ambos dispuestos en un 4-2-3-1 que no se modificó en los 90 minutos. En la primera, con Gianfranco Gazzaniga en portería, Quique Fornos y Álex Calvo en el centro de la zaga, Víctor García en el lateral derecho y el canterano Álex Fita en el izquierdo, Jimmy Suárez y Jaime Escario en el doble pivote con Luismi Redondo por delante, el asistente Raúl Tresaco en banda izquierda, el goleador Diego Gómez en la derecha y el veterano Sergi Enrich en punta. Este último hasta el 32’ cuando fue sustituido por Agustín Juárez.

En la segunda, fue el turno del ex de Las Palmas, Álvaro Killane, bajo palos, Iván Rodríguez por izquierda, Djetei y Marc Aznar en el eje trasero y Raúl Alarcón en el lateral derecho, Óscar Sielva y Gorostidi en el centro, con Diego Collado de 10, Pascu de interior derecho, Sergi Armero, en banda izquierda y Agustín Juárez permaneció de 9 hasta el 67', cuando salió para dar paso a Pablo Osón que se colocó de interior zurdo, para que Armero pasará a la punta del ataque. En el 80’, el Sielva le cedió a este el brazalete cuando fue sustituido por el jugador del filial Diego Hernández.

El conjunto azulgrana tuvo más protagonismo con balón y ocasiones en la primera mitad, mientras que en la segunda se jugó más en el campo oscense. No obstante, el Petro de Luanda fue mucho menos efectivo pese al elevado número de oportunidades en los segundos 45 minutos.

Después del partido, los jugadores gozaron de una tarde de descanso extensiva a la jornada de hoy, después de cinco días de entrenamiento en Benasque, tres de ellos con doble sesión. De esta manera, los altoaragoneses pusieron fin a su tradicional concentración, de la que se despidieron en redes con un «gracias por hacernos sentir como en casa otro año más».

Tras esta primera prueba de pretemporada, los hombres de Raúl Jardiel se medirán con la Real Sociedad B en Zubieta el próximo sábado 1 de agosto a las 19:30. Luego será el turno de UD Logroñés, FC Andorra, Nástic, Ebro, Teruel, Tardienta y se pondrá el broche con el Barbastro.