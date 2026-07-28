La SD Huesca ayuda al CD Teruel al permitirle usar El Alcoraz como campo alternativo

La SD Huesca y el CD Teruel han acordado que el club turolense pueda disponer de El Alcoraz como campo alternativo. La entidad azulgrana responde así a la petición llevada a cabo en las últimas horas por el CD Teruel, que no podía llevar a cabo su inscripción en Primera RFEF al no cumplir este requisito, ya que la categoría obliga a fijar unas segundas instalaciones como alternativas para poder competir. Como consecuencia, si durante la temporada se diera alguna circunstancia insalvable que hiciera imposible que el CD Teruel jugara en el estadio de Pinilla, trasladaría su encuentro al campo de la SD Huesca.

Disponer de un campo alternativo es uno de los requisitos indispensables que se marcan para formalizar la participación en Primera RFEF. Fijar estas segundas instalaciones tiene como fin que la competición disponga de una solución rápida y fiable en el caso de que el estadio principal de cada equipo no pudiera utilizarse por circunstancias puntuales como sanciones, problemas en el césped u obras.

Este acuerdo nace de la buena sintonía entre las dos entidades, que ha llevado al CD Teruel a solicitar ayuda a los oscenses a través de esta posible cesión de su campo. Algo a lo que se ha accedido de manera inmediata por parte de la SD Huesca, permitiendo así la inscripción del equipo en la categoría.

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Tanto la SD Huesca como CD Teruel ponen de manifiesto su clima de entendimiento y colaboración, construido en los últimos años y reforzado en la presente temporada, en la que sus equipos comparten categoría. Así, desde la entidad azulgrana se señala el orgullo de poder brindar su ayuda a los turolenses, intentando siempre favorecer al máximo el desarrollo del deporte aragonés.