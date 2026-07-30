Un campeón internacional se refugia en un precioso enclave del Pirineo aragonés durante su pretemporada: "La preparación continúa"

La S.D Huesca se enfrentó el pasado sábado con victoria por 1-0 ante el Petro de Luanda, el vigente campeón de Angola y el club más laureado del país. El amistoso transcurrió con las ganas del conjunto oscense de apropiarse del balón, tal y como ha pedido Raúl Jardiel a los suyos desde el primer día de trabajo. Mientras que el rival, hizo notar su gran poderío físico durante los primeros compases del partido.

A pesar de ello, el conjunto entrenado por Jardiel sobrevivió a las acometidas del conjunto africano para estrenarse en pretemporada con una sufrida victoria. El campeón angoleño llegaba al partido habiéndose impuesto al Valencia por 3-1. De esta manera, los africanos querrán resarcirse el jueves 30 de julio frente al C.D Teruel. Los campeones angoleños se encuentran realizando una concentración de preparación en Benasque desde el 24 hasta el 31 de julio.

La plantilla angoleña, al igual que hizo el Huesca, está entrenando en el campo municipal de Benasque y también ha compartido imágenes usando el pabellón para hacer otras sesiones de grupo. Benasque es uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y también uno de los pocos puntos de Aragón que se libra habitualmente de las constantes olas de calor que azotan la comunidad cada verano. Además del precioso casco urbano, los angoleños también han aprovechado para hacer alguna ruta senderista por los espectaculares parajes alrededor de Benasque.

Campeones de Angola la temporada pasada

El Petro Luanda ha aterrizado en España tras firmar una temporada sobresaliente en la Liga Girabola, la máxima categoría del fútbol profesional en Angola, donde se proclamó campeón con 72 puntos, con una ventaja de diez puntos con respecto al segundo clasificado. Tanto los dos amistosos contra la S.D Huesca y el C.D Teruel como la concentración en la villa de Benasque de un campeón a nivel internacional refiere una gran noticia para el fútbol aragonés. Anteriormente, el club angoleño realizó otro 'stage' de pretemporada en Barcelona.

Raúl Tresaco en una acción del amistoso frente al Petro de Luanda en Benasque. / SD Huesca

Uno de los clubes referencia del fútbol angoleño

El Petro Luanda, fundado en 1980 y con sede en la capital de Angola, viste tradicionalmente de amarillo, azul y rojo. A lo largo de su historia se ha consolidado como el club más exitoso de su país, gracias a un palmarés de 20 campeonatos de liga y numerosas Copas y Supercopas de Angola. La entidad suma 44 títulos oficiales, una cifra que refleja su dominio en el país africando, pricnipalmente durante las últimas dos décadas.

El conjunto africano está entrenado por el portugués João Pedro Sousa y cuenta con una plantilla con varios jugadores con pasado en el fútbol europeo, incluso uno de ellos llegó a formar parte de la SD Huesca como es el caso de Jonathan Toro.

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El Petro de Luanda en una sesión de entrenamiento en el campo municipal de la Villa de Benasque / Petro de Luanda

Gran prestigio internacional

El club angoleño no solo ha adquirido un gran prestigio a nivel nacional en los últimos tiempos, sino que además, participa constantemente en la Liga de Campeones de la CAF, el torneo más importante de clubes en África. El CD Teruel juega hoy a las 10.00 de la mañana su partido de preparación contra el Petro de Luanda para competir en el Grupo II de Primera Federación junto a los otros dos representantes aragoneses, el Real Zaragoza y la S.D Huesca.