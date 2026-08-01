Armero y Tresaco le dan el triunfo al Huesca en casa de la Real B

La SDHuesca de Raúl Jardiel continúa afianzando sus buenas sensaciones en esta pretemporada tras imponerse en Zubieta a la Real Sociedad B por 0-2 con goles de Armero y Tresaco. Aunque fueron los locales quienes comenzaron creando peligro, sobre todo por su banda derecha, creando cierta incomodidad a los aragoneses. El filial donostiarra salió a dominar y presionó muy arriba al Huesca, al que le costó llegar al área rival en los primeros compases del partido.

Y sin embargo, fue el cuadro azulgrana el que se adelantó a los 22 minutos con un centro de Collado desde la izquierda que remató a gol Armero, con la cabeza, tirándose en plancha. El tanto dio tranquilidad al Huesca, que pudo poco a poco desembarazarse de la presión local pese a que era el Sanse quien tenía más el balón en su poder.

El conjunto realista tuvo el empate en una ocasión de Mariezkurrena desde lejos y un mal despeje de Killane, pero Djetei evitó el tanto para que el Huesca llegara por delante a los vestuarios. Raúl Jardiel salió con un equipo nuevo en la segunda parte en la que Tresaco y Juárez fueron los protagonistas buscando las cosquillas al rival.

Sin embargo, la Real Sociedad B tuvo una nueva ocasión de marcar por medio de Soroeta, pero esta vez fue Gazzaniga quien evitó el empate. Quien no falló fue Tresaco en el minuto 57 tras un córner en coro que Enrich prolongó al segundo palo donde no perdonó el punta oscense.

La Real continuó con su plan buscando el gol a través del balón y el Huesca flaqueó atrás, pero los locales no marcaron. En un toma y daca, el gol pudo llegar para cualquiera de los dos equipos pero no lo hizo para ninguno y el Huesca acabó sumando su segunda victoria en otros tantos partidos de pretemporada. La próxima cita para los azulgranas será el martes en Grañén, frente a la UDLogroñés, en el Memorial Antonio Alfonso.