Primera derrota de la SD Huesca en verano frente al Logroñés

La SD Huesca encajó el primer gol del verano y acabó sufriendo su primera derrota de esta pretemporada. Un tanto de Amigo en la primera parte decantó el Memorial Antonio Alfonso a favor de la UDLogroñés. El conjunto de Raúl Jardiel fue claramente inferior a su rival en la primera parte y, aunque en la segunda mejoró con los cambios, no fue suficiente para cambiar el marcador. La insistencia del Logroñés tuvo premio en el minuto 31 y todavía pudo aumentar la cuenta antes del descanso.

Antes del encuentro el club anunció que ya ha superado los 6.000 socios para la próxima temporada, alcanzando la cifra de 6.063 abonados para una campaña en la que el Huesca tendrá que competir en Primera Federación.