Contundente goleada del Huesca frente al Andorra de Segunda

La SD Huesca saldó con una contundente goleada (4-0) la primera edición del Trofeo Prelaurentis que le enfrentó al Andorra de Gerard Piqué en la Base Aragonesa del Fútbol. Tras la derrota por la mínima ante el Logroñés en Grañén, el conjunto de Raúl Jardiel mostró una imagen sólida en la que primó el colectivo para imponerse a un rival de superior categoría, el Andorra, que venía de vencer al Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva (0-1).

El Huesca fue superior y se adelantó pronto, a los 14 minutos, con un tanto de Víctor García desde la frontal. No se movió el marcador hasta el descanso pero en la segunda parte sí hubo mucho movimiento. En el minuto 54 Luismi hizo el segundo, poco antes de que Raúl Jardiel hiciera un carrusel de cambios para ver a más jugadores en acción.

El Huesca no solo no bajó el pistón sino que continuó siendo superior y demostrándolo con goles. En el minuto 73 fue Sergi Enrich quien anotó el tercero y cerró la cuenta un canterano, Pablo Osán, que marcó desde los once metros en el minuto 82. De esta forma el Huesca continúa una preparación en la que suma tres victorias y una sola derrota. El siguiente amistoso será el 15 de agosto frente al Nástic.