Un Huesca con más tablas vence a un buen Teruel

Una Sociedad Deportiva Huesca muy efectiva, más rodada y con mayor calidad individual ganó en el derbi de pretemporada a un voluntarioso y dominante CD Teruel por 3-1 en Tardienta.

El conjunto altoaragonés, pese a no dominar el juego en la primera mitad, mantuvo el control del encuentro y, con dos chispazos, se marchó al descanso con ventaja. Miguel Romera avisó para el Teruel a los dos minutos, pero enseguida Diego Gómez se inventó un golazo desde la frontal con tiro lejano de muchos quilates tras girarse con calidad.

El cuadro de Kiko Ramírez trató de recomponerse a través de la pelota, con un juego más propositivo que el de la SD Huesca, aunque los de Raúl Jardíel se mostraron muy tranquilos, ordenados en fase defensiva y sin apenas sufrir. Estuvo muy cómodo el Huesca en ese rol de esperar y salir al contragolpe y le dio réditos durante el duelo.

Tras la pausa de hidratación se animó el duelo. Víctor García, en una buena llegada desde la derecha, puso un pase de la muerte atrás sin rematado y respondió Sergio Moreno con un remate complicado en una falta lateral. El punta del Teruel volvió a probar tras ganar una pugna con el central del Huesca, pero lanzó mal con la derecha.

Sin embargo, en otro zarpazo, el Huesca aumentó distancias. Agustín Juárez, con un tiro raso cruzado, culminó una buena triangulación altoaragonesa aprovechando la rotura del fuera de juego de Álvaro López. Antes del descanso, Gazzaniga despejó un tiro lejano de Moreno.

Tras el intermedio, Zarco evitó con una gran mano abajo el doblete de Agustín Juárez y, a los pocos segundos, Sergio Moreno lanzó al lateral de la red de Gazzaniga en una transición rápida. El partido bajó pulsaciones, acuciado por el mayor cansancio, y el segundo acto fue más trabado, pero el Teruel siguió con su plan, llevando el peso del juego y de la pelota.

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A los 65 minutos, Mario Sesé acortó distancias con un golazo. El extremo se dio la vuelta en tres cuartos de campo, sorteó a tres rivales y cruzó frente a Gazzaniga para establecer el 2-1. Sin embargo, a cinco del final, Diego Collado le ganó la tostada a un blando y confiado Nathan, que se durmió antes de un despeje, y logró establecer el 3-1 final a favor de la SD Huesca en un choque con más efectividad y orden que fútbol.