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Willy Chatiliez se despide de la SD Huesca y es traspasado al Unionistas de Salamanca

El club azulgrana se reserva un porcentaje de los futuros derechos económicos de la joven promesa que llegó en 2024 al filial y disputó siete encuentros en Segunda División

Willy Chatiliez, en un entrenamiento de la SD Huesca.

Willy Chatiliez, en un entrenamiento de la SD Huesca. / SD Huesca

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Nueva salida confirmada en El Alcoraz. La SD Huesca y Unionistas de Salamanca CF han hecho oficial este miércoles el acuerdo para el traspaso de Willy Chatiliez. El extremo zurdo de 21 años da por concluida su etapa en la entidad oscense para enrolarse en el proyecto charro en el otro grupo de Primera RFEF. La entidad azulgrana se ha asegurado en la operación guardar un porcentaje, sin especificar la cantidad exacta, sobre los derechos futuros del futbolista en caso de una posterior venta.

Willy Chatiliez recaló en la estructura de El Alcoraz en el verano de 2024 para incorporarse en un principio a la dinámica del filial. No obstante, su rápida adaptación, desparpajo y cualidades técnicas llamaron de inmediato la atención de Antonio Hidalgo, que lo integró muy pronto en los entrenamientos de la plantilla profesional.

Con tan solo 19 años, la joven promesa hispanochilena debutó en el fútbol profesional con la elástica azulgrana tanto en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion como en la Copa del Rey. En su balance como jugador del Huesca, Chatiliez llegó a disputar siete encuentros en Segunda División, en los que anotó un tanto ante el Éibar, y participó en cinco compromisos de la Copa del Rey.

Su crecimiento en la capital altoaragonesa no pasó desapercibido al otro lado del Atlántico en su lugar de origen. Durante su estancia en Huesca, Willy se convirtió en internacional con la selección chilena Sub-20, participando en nueve ocasiones y formando parte de la convocatoria definitiva para disputar el Mundial Sub-20 celebrado en 2025.

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Buscando asegurar minutos de calidad y continuidad en su desarrollo, el atacante jugó en calidad de cedido durante la segunda mitad del pasado ejercicio en el FC Cartagena, en la que acumuló 16 encuentros y 260 minutos de competición en la categoría de bronce.

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