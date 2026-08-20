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Yann Kembo y Mario García llegan para sumar al Huesca: "La competencia es alta y eso nos ayudará a subir el nivel"

Las dos últimas incorporaciones valoran muy positivamente su llegada al club oscense

Yann Kembo y Mario García

Yann Kembo y Mario García / Huesca

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El Periódico de Aragón

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Huesca

Mario García y Yann Kembo fueron las dos últimas incorporaciones de la SD Huesca y este jueves eran los protagonistas en la sala de prensa de El Alcoraz, acompañados de Javier Sanz, director deportivo de la entidad. "Agradecerles a ambos que quisieran venir, que lo hicieran tan fácil y que fuésemos una prioridad para ellos", les agradeció este al inicio. 

Con la experiencia de llevar ya varias temporadas en la categoría, después de llegar a la última fase de ascenso en el play off del pasado año, Mario García aseguro llegar a Huesca "para aportar mi expeirencia y sumar en el día día. Siempre en lo que toque, tanto dentro como fuera del campo", aseguró el mediocentro, que destacó el gran nivel que existe en su posición en el equipo. "La competencia es alta, y eso nos ayudará a subir el nivel".

"A mí me llamaron y a los dos días estaba aquí. Era mi primera opción, porque creo que cualquier jugador de Primera RFEF querría venir aquí", aseguró el azulgrana. "Se está cumpliendo con las expectativas. Un club profesional, un club serio, con ganas de hacer las cosas bien y de llevar el día a día lo mejor posible, de hacer un grupo muy cercano, de estar unido. Si el día a día es bueno, por la experiencia que tengo, al final los resultados van a llegar solos".

El mediocentro garitano se definió como "un jugador bastante físico. Con amplia capacidad de recorrido. Me gusta ir al choque, voy fuerte", dijo, concluyendo con un mensaje para la afición. "Yo les diría que confíen, que confíen en el grupo que hay y aunque vengan de un descenso, que siempre es difícil, se están haciendo las cosas muy bien, tanto interna como externamente. Este año puede ser una oportunidad para aumentar la comunión, porque en esta categoría hay más cercanía entre el futbolista y la afición, y por eso el próximo sábado les esperamos".

En el caso del central Yann Kembo, su llegada al club se hizo efectiva hace una semana, cedido por el Sporting de Gijón. "Lo vi claro cuando Javi me dijo las cosas de manera clara, diciendome que venía a sumarme a un poryecto importante en el que tenía que luchar por un puesto y aportar al equipo como sabía hacer", explicó, sobre su incorporación al equipo.  

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"Estuve cedido en el Ibiza el año pasado, y yo croe que el Huesca es un paso hacia adelante en mi carrera", añadió. "Estoy preparado para todo. Al que le toque jugar, lo hará bien, y si soy yo, encantado de jugar". Habló también de su integración en el vestuario. "El equipo me ha acogido muy bien desde el primer día, es un grupo joven, que se exigen a diario. Veo un grupo unido, para lo poco que llevamos todos juntos".

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