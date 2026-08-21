Álvaro Killane aterriza con ambición en la SD Huesca: "La mentalidad del vestuario es la de ascender"

Álvaro Killane ha sido presentado oficialmente este viernes como nuevo futbolista de la SD Huesca en la sala de prensa José Luis Trallero de El Alcoraz. El hispanoargentino ha dejado clara que la meta que impulsa al grupo es la lucha por el ascenso: "La mentalidad del vestuario es la de ascender y darle una alegría a la gente de Huesca". "El equipo está con ganas, tranquilo y con la mente puesta en ese objetivo", ha explicado el guardameta.

Álvaro Killane estrecha la mano con el director deportivo de la SD Huesca, Javier Sanz, en su presentación. / SD Huesca

Buena química y competencia con Gianfranco Gazzaniga

Killane compartirá el candado de la portería azulgrana con Gianfranco Gazzaniga, del que ha destacado la calurosa acogida y la sintonía inmediata con su compañero en el arco: "Ha sido muy buena, la verdad. Gianfranco es top, es argentino como mi familia, así que hay un vínculo muy bueno. Me acogió de diez", ha afirmado el meta. El cancerbero ha hecho un balance muy positivo de sus primeros días bajo la disciplina azulgrana.

Asimismo, ha resaltado la dinámica de trabajo junto al resto de porteros de la cantera y el técnico de la demarcación, Adrián Mallén: "Ha cambiado la metodología porque tiene detalles diferentes a lo que estoy acostumbrado, pero estoy muy contento y con ganas". Cuestionado sobre la pugna por la titularidad bajo los palos, el meta la ve como algo positivo: "Está claro que los dos queremos jugar y lucharemos de la mejor manera posible; eso nos servirá para seguir progresando".

El cancerbero no ha ocultado la complejidad intrínseca a su puesto, pero ha abogado por una rivalidad deportiva que beneficie al bloque: "Sabemos que es una situación comprometida y la responsabilidad es muy alta, pero lucharemos en el día a día". Para el nuevo guardameta azulgrana, el objetivo es ponérselo difícil al cuerpo técnico: "Nos va a dar para demostrarle ambos al entrenador que estamos capacitados para ayudar al equipo y ponerle las cosas difíciles a la hora de elegir, para que el que esté en la portería dé lo máximo y saque su mejor versión posible".

Madurez y fortaleza psicológica

El ex de Las Palmas también ha enfatizado la importancia de la preparación mental en una demarcación tan específica, apoyándose en las lecciones aprendidas en etapas anteriores de su carrera. "Me vinieron bien los años como tercer portero porque no jugaba tanto como quería o esperaba -ha relatado el portero-. En los momentos en los que no juegas tienes que ser más fuerte porque no te sientes con tanta confianza".

En este sentido, encara su etapa en El Alcoraz con la cabeza fría y centrada en el trabajo diario: "Tengo claro que la portería son momentos; va a haber algunos en los que no tenga que participar, pero los llevaré de la mejor manera posible, centrándome en el día a día, en los entrenamientos y en sentirme bien y mejor. "Mi trabajo es ir todos los días de la mejor manera posible, y ya jugar o no no depende de mí", ha concluido el arquero en su primera comparecencia ante los medios de comunicación como azulgrana antes de vestirse de corto y posar sobre el césped del Alcoraz.