Guillem Molina, nuevo refuerzo para la defensa del Huesca
El central ya se ha ejercitado con sus compañeros este miércoles tras el acuerdo de traspaso con el AVS fútbol
Guillem Molina es ya jugador de la SD Huesca, después de que el club haya alcanzado un acuerdo de traspaso con el AVS de Portugal que permite incorporar al zaguero para las dos próximas temporadas y reforzar así el centro de la defensa azulgrana. Molina ya se ha ejercitado este miércoles con sus compañeros en la Base Aragonesa y está a disposición de Raúl Jardiel para el duelo de este sábado ante el Sant Andreu.
El jugador, que puede desempeñarse en varias posiciones, cuenta con un amplio conocimiento de la categoría, con más de 170 partidos entre Segunda B y Primera RFEF. El nuevo central de la SD Huesca se incorporó en 2014 a la cantera del Valencia CF, donde se formó como futbolista, hasta entrar en la dinámica del primer equipo y llegar a debutar con este.
De hecho, participó en dos encuentros, uno de ellos como titular. De allí dio el salto al CE Sabadell en busca de una mayor continuidad, logrando gran regularidad durante las dos temporadas que militó en el conjunto catalán. El filial de Osasuna y la UD Ibiza completan su experiencia en Primera RFEF, siendo indiscutible en ambos conjuntos, hasta alcanzar los 173 partidos en la categoría. Este buen rendimiento le permitió dar el salto al fútbol internacional, incorporándose al AVS Futebol SAD, en la máxima categoría portuguesa.
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