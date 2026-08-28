El Huesca ficha a Cristian Herrera para cerrar la delantera

Cristian Herrera se une al ataque de la SD Huesca y cierra una de las posiciones clave del conjunto azulgrana. El delantero canario, de 35 años, firma para las dos próximas temporadas como jugador azulgrana, poniendo al servicio del equipo su amplia experiencia, con más de 300 partidos en Segunda División. Refuerzo contrastado, se muestra como un delantero polivalente, con capacidad para actuar como delantero centro, segundo punta o incluso en ambas bandas, pudiendo adaptarse a diferentes posiciones y estructuras ofensivas.

Destaca su olfato goleador y su capacidad para aparecer en zona de remate, como demuestran sus registros a lo largo de su trayectoria en Segunda División. Su último destino ha sido el Deportivo de La Coruña, donde ha conseguido el ascenso a Primera.

Se formó como futbolista en las categorías inferiores de la UD Las Palmas, dando el salto al fútbol profesional de la mano del Elche CF. Debutó con el conjunto ilicitano en Primera División, disputando dos temporadas en la máxima categoría. Pasó después por la UD Almería y el Girona FC, antes de incorporarse al CD Lugo, donde permaneció cuatro temporadas. La UD Ibiza completa su trayectoria en la categoría de plata, firmando dos grandes temporadas que le permitieron regresar a Primera División con la UD Las Palmas, desde donde recaló en el Dépor, su último destino antes de El Alcoraz.

En total, casi 400 partidos en el fútbol profesional, con una contrastada experiencia que ahora pone a disposición de la SD Huesca.

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Ahora bien, tal y como dijo Raúl Jardiel horas antes en rueda de prensa, el problema de la incorporación de Cristian Herrera es que están todas las fichas ya completas, por lo que tendrá que haber una salida.