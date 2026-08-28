Raúl Jardiel, entrenador de la SD Huesca: "Si alguien va a venir al campo sintiendo que se va a ganar sí o sí, creo que se estará equivocando"

Raúl Jardiel, entrenador de la SD Huesca, no rehuyó la etiqueta de ser uno de los grandes favoritos al ascenso en el grupo 2 de Primera RFEF por su condición de recién descendido, pero también quiso poner un poco de cordura y de calma antes del estreno liguero de este sábado en El Alcoraz contra el Sant Andreu.

"Vamos a ir de frente a por esa etiqueta, pero difícilmente vamos a avasallar a alguien o a sacar del campo a un rival en diez minutos", aseguró antes de recalcar que "nos va a tocar vivir de todo". "El objetivo es muy ambicioso, pero hay que saber que no va a ser nada fácil recorrer ese camino", agregó.

De hecho, fue más allá al afirmar que "si alguien va a venir al campo sintiendo que se va a ganar sí o sí creo que se estará equivocando", por la evidente dificultad no solo del Sant Andreu, sino de la competición. "No vamos a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada ni todos los partidos en casa. Lo que tenemos que transmitir es que queremos ganar, que tenemos pasión y hambre", dijo.

En cuanto al mercado de fichajes y nombres propios, el técnico zaragozano recordó que, con el fichaje de Douglas Aurélio, las fichas están completas, por lo que, aunque dejó la pelota en el tejado de Javier Sanz de Arce, "si hubiera alguna llegada más tendría que producirse alguna salida".

Sobre lesiones y ausencias, Quique Fornos será baja, lo mismo que Diego Aznar, que sigue recuperándose del ligamento cruzado, aunque Jardiel sí que contará con Guillem Molina, "que está a disposición para estar convocado y poder jugar". El que será una incógnita es Douglas, "aunque también estará si conseguimos acelerar los trámites federativos".

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Además, Jardiel se deshizo en elogios hacia el Sant Andreu: "Lo conozco bien porque compartimos el año pasado categoría. Ha mantenido aproximadamente a diez futbolistas y para mí es un equipazo. Va a sorprender a quien no lo conozca y le auguro una buena temporada. Tiene muy buenos automatismos, un juego organizado, un ataque muy bueno y también defiende bien. Tiene mucha riqueza táctica y un entrenador de muchísima experiencia (Natxo González)", explicó.