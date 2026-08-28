La SD Huesca hace oficial la salida de su director general, Miguel Mur
El ejecutivo abandona el club tras poco más de año y medio para emprender otros proyectos y su puesto lo ocupará Pedro Gracia. Antes estuvo más de ocho años en el Real Zaragoza como director de Patrocinios
La SD Huesca ha anunciado la salida de Miguel Mur, que "decide finalizar su etapa como director general del club azulgrana, para asumir un nuevo proyecto profesional. El club le agradece su trabajo y compromiso en este tiempo, deseándole la mayor de las suertes en el futuro", asegura en su comunicado el conjunto altoaragonés. Así, algo más de un año y medio después de su llegada, el hermano del consejero delegado de la entidad, Ricardo Mur, abandona su puesto.
Miguel Mur posee una amplia experiencia en clubs deportivos, porque antes de llegar al Huesca fue casi nueve años director de Patrocinios en el Real Zaragoza, cargo que dejó para marcharse a la entidad azulgrana y de la que ahora sale para emprender un nuevo proyecto. En la SAD zaragocista estuvo entre 2016 y principios de 2025, con la anterior propiedad, la Fundación Zaragoza 2032, y continuó con Real Z LLC, llegada en 2022, en su puesto en el club.
Desde la SD Huesca se le agradece su total compromiso con la entidad y se pone en valor su labor para aumentar los ingresos de patrocinio del equipo y la institución. Las labores de gerencia en la entidad azulgrana las pasará a desempeñar Pedro Gracia a partir del 1 de septiembre. Gracia ocupa puestos de confianza en el conjunto oscense desde 2018, cuando llegó a la SAD.
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