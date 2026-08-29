Un polémico gol de penalti, con revisión del VAR incluida, da la victoria al Huesca

La SD Huesca comenzó con victoria su nueva etapa en Primera RFEF al imponerse al Sant Andreu en El Alcoraz. El conjunto oscense arrancó así con buen pie el camino que pretende llevarle de vuelta al fútbol profesional. Lo hizo con un gol de penalti forzado por Douglas y transformado con maestría por Óscar Sielva.

Eso sí, el tanto llegó después de la primera revisión de la temporada del VAR. El colegiado vio falta sobre el atacante, pero el Sant Andreu, rival de ayer, pidió la revisión. El colegiado no cambió su decisión y el Huesca anotó el tanto que finalmente le permitió sumar sus primeros tres puntos.

Fue en el minuto 77, cuando el Huesca estaba lanzado sobre la meta rival y después de una primera parte insulsa. La victoria no fue sencilla, dado que el meta Gazzaniga tuvo que emplearse a fondo para impedir que los catalanes se llevasen parte del botín.

Noticias relacionadas

Tanto es así, que el cancerbero del local tuvo que, literalmente, volar para evitar lo que podría haber sido el tanto del empate de Darbra en el tiempo de prolongación de la segunda mitad. Su disparo lejano iba directo a la escuadra de un Gazzaniga que se convirtió en el héroe de la primera victoria de la temporada en El Alcoraz.