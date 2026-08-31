El Sant Andreu publica un polémico tuit tras las críticas a la simbología independentista exhibida en El Alcoraz: "Siempre hemos defendido la libertad de expresión"

Continúa la polémica tras el SD Huesca-Sant Andreu (1-0) que tuvo lugar en El Alcoraz este sábado. El club barcelonés ha publicado el siguiente mensaje en X acompañado de una foto de su afición durante el transcurso del duelo en el feudo oscense: "Si no os gusta la simbología de nuestra afición y tierra, tened paciencia porque solo es el primer partido de los 38 que vamos a jugar esta temporada". Con este mensaje oficial, el equipo del distrito norte de la Ciudad Condal ha replicado a los tuits en los que se criticaba la multitud de símbolos catalanistas, con algunas esteladas incluidas, exhibidas por la afición cuatribarrada en la grada del coliseo altoaragonés.

"Siempre hemos defendido la libertad de expresión y la continuarempos ejerciendo en cualquier sitio", añaden. El tuit acumulaba casi 700.000 viusalizaciones, 8.700 me gusta y 800 comentarios a media tarde de este lunes. Por su parte, la entidad azulgrana no se ha pronunciado al respecto.

Armero, cedido

Lo que sí ha hecho la SD Huesca ha sido anunciar anunciar la cesión sin opción de compra de Sergi Armero, precisamente al Sant Andreu, hasta final de temporada. El delantero ilerdense de 24 años vive su segunda etapa en la SD Huesca tras su fructífero paso por el Tarazona que le llevó a regresar al club azulgrana como una apuesta de futuro, firmando hasta 2028, ampliable hasta un tercer año. Después de toda la pretemporada, en la que anotó dos goles, viaja a Sant Andreu en busca de más minutos y una mayor progresión.