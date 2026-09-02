Cristián Herrera y Douglas Aurélio asumen el reto de la SD Huesca

La SD Huesca ha presentado oficialmente este miércoles a Cristián Herrera y Douglas Aurélio, dos refuerzos de entidad con los que el equipo azulgrana apuntala su parcela ofensiva. Acompañados por el director deportivo, Javier Sanz, ambos futbolistas coincidieron en señalar la ambición del proyecto oscense y el buen ambiente del vestuario. "Es una gran plantilla a nivel futbolístico y personal", ha destacado el canario, mientras que el brasileño ha subrayado que, según su experiencia en el Castellón -donde logró el ascenso a Segunda División-, lo más importante es tener un buen grupo y que, en El Alcoraz, lo hay.

Cristián Herrera, delantero de dilatada experiencia en Segunda, con alguna temporada en Primera, dejó claro su compromiso con la causa azulgrana. La insistencia del club fue determinante para decantar la balanza: "Me llamó la atención que Javi (Sanz) contara conmigo desde el primer día y la ilusión por consolidar un proyecto competitivo". El canario no escatimó en elogios hacia la plantilla y el cuerpo técnico, destacando la exigencia del trabajo diario: "Jardiel es una persona muy trabajadora y pesada, en el buen sentido. Es exigente para que interioricemos rápido los conceptos". Preguntado por su estado de forma tras un verano sin club y por ende sin preparación física en grupo, el atacante señaló que está listo para jugar, si el míster lo considera oportuno, después de hacer pretemporada con su preparador personal.

Por su parte, Douglas Aurélio desveló los entresijos de su llegada tras negociar su salida del Castellón. Pese a contar con propuestas en Segunda División, el atacante priorizó el proyecto azulgrana y la confianza transmitida desde el banquillo por Hidalgo. "Teníamos varias opciones, pero hablé con Javi y el entrenador, me gustó la propuesta y le dije a mi representante que quería venir a Huesca. Tras un tiempo con menos protagonismo, buscaba un lugar donde sintiera que me querían", explicó el brasileño. El delantero asume que, aunque está ganando confianza, aún tiene "mucho margen de mejora" y enfatiza la importancia de la cohesión del grupo en una categoría tan exigente.

Balance de la plantilla

La presentación también sirvió para hacer balance del cierre de mercado. Javier Sanz confesó que el último día fue "el más tranquilo de los últimos cuatro meses", al dejar los deberes hechos con un grupo con 23 licencias del primer equipo más la aportación de Pablo Sanz, que basculará entre el filial y mayores. Este volumen de efectivos contrasta con los entre 27 y 28 futbolistas del curso pasado, una cifra que la dirección deportiva consideraba "muy difícil de gestionar".

Este martes la única operación de la primera plantilla fue el préstamo de Jaime Escario, renovado hasta 2029, al CD Ebro de Segunda Federación. El director deportivo aseguró que había ofertas de Primera RFEF, pero que ambas partes acordaron que lo mejor para el jugador era ir a un club conocido con un entrenador, Javier Genovés, que ya lo ha dirigido.

Preguntado sobre su descisión de ceder al Sant Andreu a Sergi Armero, una de sus primeras incorporaciones, Javier Sanz argumentó que considera que no estaba contando con excesivas oportunidades y que es un jugador fichado a medio-largo plazo por lo que lo mejor para que no se devalúe por falta de minutos era esta operación. Reconoció que la dirección deportiva propuso una opción y el agente del atacante replicó con la del club catalán, que primó porque, en palabras de Sanz, se debe respetar el deseo de dónde quiere jugar un jugador. "Si le va bien a Sergi Armero, le va a ir bien al Huesca", concluyó.