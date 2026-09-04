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Raúl Jardiel exige "valentía y descaro" al Huesca ante el Real Jaén

Raúl Jardiel, en un entrenamiento con el Huesca.

Raúl Jardiel, en un entrenamiento con el Huesca. / SD Huesca

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El Periódico de Aragón

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Huesca

Con el partido de este domingo (11.30) contra el Real Jaén ya en el objetivo, Raúl Jardiel, entrenador del Huesca, espera un duelo complicado. «Es un rival con muchas fortalezas, que nos va a hacer estar muy alerta, por esa dinámica tan positiva que traen, ya no de este año, sino incluso de años atrás», dijo sobre el adversario. «Tenemos que tener personalidad, valentía, descaro e ir a por el partido», añadió.

No obstante, el técnico se centró en su propio equipo a la hora de hacer valoraciones, consciente de que la jornada inicial no dio su versión más brillante. «Debemos tener claro cómo va a ser la categoría y la competición, y esa primera jornada ya nos ha mandado cierta información», aseguró. «Sabemos que no estuvimos muy bien a nivel táctico, pero tampoco ganamos de casualidad», y se mostró «muy contento» con la plantilla. «Hemos traído gente que quiere estar aquí, que saben a dónde vienen. Ahora tenemos que hacer lo más difícil, que funcionemos como un equipo», dijo.

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