Raúl Jardiel exige "valentía y descaro" al Huesca ante el Real Jaén
Con el partido de este domingo (11.30) contra el Real Jaén ya en el objetivo, Raúl Jardiel, entrenador del Huesca, espera un duelo complicado. «Es un rival con muchas fortalezas, que nos va a hacer estar muy alerta, por esa dinámica tan positiva que traen, ya no de este año, sino incluso de años atrás», dijo sobre el adversario. «Tenemos que tener personalidad, valentía, descaro e ir a por el partido», añadió.
No obstante, el técnico se centró en su propio equipo a la hora de hacer valoraciones, consciente de que la jornada inicial no dio su versión más brillante. «Debemos tener claro cómo va a ser la categoría y la competición, y esa primera jornada ya nos ha mandado cierta información», aseguró. «Sabemos que no estuvimos muy bien a nivel táctico, pero tampoco ganamos de casualidad», y se mostró «muy contento» con la plantilla. «Hemos traído gente que quiere estar aquí, que saben a dónde vienen. Ahora tenemos que hacer lo más difícil, que funcionemos como un equipo», dijo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
- Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
- El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
- El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos
- El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
- El programa ECO de la lavadora: por qué dura tanto y cuándo los especialistas recomiendan usarlo
- Estas son las cuatro ubicaciones posibles para el futuro Royo Villanova de Zaragoza
- Albert Dorca, excompañero de Sangalli: 'Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez