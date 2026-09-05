El Huesca visita a la revelación de la primera jornada y el Teruel, al Real Murcia
El conjunto azulgrana debe mejorar su imagen pese a su victoria y el bajoaragonés quiere estrenar el casillero de victorias tras su empate inaugural
La Sociedad Deportiva Huesca visita este domingo en un horario poco habitual (11.30 horas) a la revelación de la primera jornada, un Real Jaén que pese a ser un recién ascendido dio un recital en el estreno liguero y se impuso por 0-3 al Europa a domicilio. De hecho, ese resultado le convirtió en el primer líder del grupo 2 de Primera RFEF de la semana, aunque a estas alturas de temporada sea circunstancial.
El conjunto azulgrana cuenta con la tranquilidad de haberse impuesto en el primer partido al Sant Andreu, pero sabe que tiene el deber de mejorar su imagen, ya que fue inferior en líneas generales al cuadro barcelonés y solo un penalti muy discutido pudo decantar la balanza para los de Raúl Jardiel. Eso mismo precisamente fue lo que reconoció el técnico, que pidió en la previa "valentía y descaro" a su equipo.
En lo deportivo, el técnico aragonés tiene la novedad de Cristian Herrera, la última incorporación del conjunto azulgrana y que podría debutar en La Victoria.
Por su parte, el CD Teruel afronta a las 19.00 horas una de las salidas más complicadas del curso, ya que se mide al Real Murcia en la Nueva Condomina, un equipo llamado a estar arriba y que se impuso 1-2 en Alicante al Hércules en la primera jornada.
El conjunto de Kiko Ramírez dejó buena imagen en el estreno contra el Real Madrid Castilla, aunque no pudo pasar el 0-0 pese a un gol anulado, también muy discutido, y quiere prolongar esas buenas sensaciones dando un golpe de autoridad en uno de los estadios más difíciles y emblemáticos de la categoría.
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