El Huesca se hace un lío contra 9 y se vuelve de Jaén con un amargo empate (2-2)

Un empate en casa del Real Jaén en la segunda jornada tras haberse llevado los tres puntos en el debut no parecería, a priori, un mal resultado para el Huesca. Pero tal y como transcurrió el partido, el punto obtenido en tierras andaluzas sabe a muy poco para los altoaragoneses. Los de Jardiel dejaron escapar una ocasión inmejorable en La Victoria, donde empataron 2-2 ante un Real Jaén que disputó toda la segunda mitad con nueve jugadores. Los azulgranas dominaron tras el descanso, pero apenas generaron peligro.

El partido arrancó de forma desastrosa para los de Raúl Jardiel. A los catorce segundos, en el gol más rápido de la historia de la categoría, una pérdida de Sielva permitió a Siverio batir a Gazzaniga y colocar el 1-0. El Huesca reaccionó pronto. En el minuto 8, Mario García encontró a Iván Rodríguez a la espalda de la defensa y el lateral superó por alto a Morillas para empatar. La alegría duró poco: tres minutos después, Keita rompió la defensa oscense y, tras el rechace de Gazzaniga, Sanhaji firmó el 2-1.

El intercambio de golpes continuó y Tresaco volvió a igualar en el 17. El atacante aprovechó un error en la salida de balón del Jaén y resolvió con un disparo raso.Tras veinte minutos frenéticos, el encuentro se calmó, aunque el Huesca siguió mostrando muchas dudas atrás. El escenario cambió justo antes del descanso. Keita vio la segunda amarilla por una entrada sobre Diego Gómez y, poco después, Moyano fue expulsado tras recibir dos amonestaciones consecutivas por protestar. El Jaén afrontaría toda la segunda mitad con nueve.

Jardiel reforzó el ataque con Jimmy, Douglas y el debutante Cristian Herrera. El Huesca se adueñó del balón, pero su superioridad fue más numérica que futbolística. Faltaron ritmo, profundidad y acierto ante un rival completamente replegado. Víctor García probó desde fuera del área, Mario García remató de cabeza en un córner y Douglas también tuvo una opción aérea, pero las ocasiones claras fueron escasas. Pablo Osan, otro debutante, entró en la segunda mitad y protagonizó además una caída dentro del área que no fue señalada como penalti.

La mejor oportunidad llegó en el minuto 85, cuando Collado remató demasiado centrado un buen envío de Douglas. El Huesca apretó en los últimos instantes, pero ya no encontró el gol. El empate deja un sabor amargo. Los oscenses suman cuatro puntos de seis y siguen invictos, aunque en Jaén desperdiciaron una superioridad de dos hombres durante toda una parte y volvieron a ofrecer una imagen lejos de la esperada para uno de los equipos llamados a estar arriba.