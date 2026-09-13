Demasiado Villarreal B para un pobre Huesca (0-3)

Duro correctivo para la SD Huesca en El Acoraz, donde se vio incapaz ante un potente Villarreal B y terminó encajando una derrota sin paliativos por 0-3, la primera de la temporada. Por su parte, el filial amarillo continúa con pleno de triunfos en la categoría. Los de Jardiel tuvieron poca capacidad de reacción ante la propuesta visitante y acabaron dejándose los puntos en un partido disputado por la mañana. Tras el mismo, tanto Raúl Jardiel como los futbolistas señalaron la importancia de la autocrítica para seguir avanzando y afrontar el próximo duelo, que también será en El Alcoraz,el sábado que viene.

Dos zarpazos del Villarreal en el final de la primera parte dejaron a la SD Huesca tocada al paso por vestuarios. Joselillo y un viejo conocido de los azulgranas como Ayman condenaban a los de Jardiel a remar en contra toda la segunda parte. Y eso que Douglas había puesto el primer disparo ante los tres palos, en el 6 de juego. Pero pronto se revolvió el filial, con Gazzaniga evitando el primero, al desviar el balón a la madera. Y así dio paso a una primera parte bastante pareja en estadística, pero con los visitantes más lúcidos en el último tercio, como bien demostraron los dos tantos que en el 35 y 40 encarrilaron su triunfo.

Porque no cambió el guion demasiado en la segunda parte, que arrancó con un triple cambio de los azulganas. Jimmy, Agus Juárez y Sergi Enrich saltaron al terreno de juego. Pero al equipo le siguió costando encontrarse cómodo ante un filial que en el 74 anotó el tercero. Pesó demasiado el marcador, y aunque la SD Huesca ganó algo de presencia en área contraria en el tramo final, no fue capaz de cambiar el 0-3 definitivo.

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FICHA TÉCNICA SD HUESCA: Gazzaniga, V. García, Salva Ruiz, Molina, Iván (Enrich, 46’); Sielva (Jimmy, 46’), Djetei, Luismi; Diego (Herrera, 46’) Pascu, Tresaco (Collado, 66’) y Douglas (Juárez, 46’) VILLARREAL B: Kinareykin; García, Eneko, Pujol (Diallo, min. 86), Keita; Pascual (García Pérez, min. 61), Gaitan, Barattucci (Barry, min. 75), Cheikh, Nízar (Fofana, min. 75); Ayman (Alcaide, min. 61) y Bonafé. GOLES: 0-1, min. 36, Gaitán; 0-2, min. 39, Ayman; 0-3, min. 75, Albert. ÁRBITRO: Arenas Mora. Amonestó a Djetei (6’), Pujol (51’), Víctor García (70’).

Tras el duelo, Jardiel se mostró muy crítico. «Tenemos que analizar este partido, es pronto para según qué cosas. Pero está claro que hay que asumir responsabilidades. Es un día duro de vivir en el campo. Lo más duro ha sido ahí fuera, para todos. Asumimos esa responsabilidad. Espero que sea un aprendizaje, y que no empecemos ahora a pensar el uno en el otro. Hay que confiar en lo que hay», señaló el técnico. Por su parte, Sergi Enrich se mostró comprensivo con el enfado de la afición porque «no hemos estado a la altura».