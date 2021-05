"Muchas gracias. Me das ánimo. Oposito para ser policía y me topo con mucha gente que dice que no me pega esa profesión". Este mensaje lo ha recibido José Pedro Sageras mientras habla con El Periódico Extremadura para esta entrevista. "Por cosas como esta ya me siento ganador. Me emociona muchísimo. Nunca pensé que recibiría este apoyo", cuenta. Sageras es el candidato extremeño a Míster Pride España 2021. Tiene 36 años, nació en Don Benito y creció en Coria. Con 18 se marchó a Madrid. Se alistó en el ejército y formó parte de la Guardia Real. "De pequeño veía por la tele el desfile del 12 de octubre y tenía claro que quería estar allí. Era mi sueño. Asistí durante tres años", relata. Más tarde se presentó al examen para ser guardia civil y ahora forma parte de la Benemérita. En su tiempo libre estudia Criminología. Sin embargo, su viaje a la capital también le supuso encontrar la "libertad". "En Madrid pude mostrarme tal y como soy. Sin temer al qué dirán".

Confiesa que la vida en el medio rural no le dejaba mostrarse tal y como es. Por ello, defiende la visibilidad en todos los entornos ya sean grandes ciudades o pequeños pueblos. "Es muy necesaria para que nadie se vea obligado a abandonar su hogar", apunta. Su experiencia le demuestra que el camino por recorrer aún es largo. Por otro lado considera que poco a poco se está consiguiendo. "Antes de hacerme tan visible, cuando volvía al pueblo no me comportaba igual", desvela. "A parte de luchar contra el bullying y los delitos de odio que sufre este colectivo, mi candidatura al certamen está enfocada a la libertad en este aspecto. Para que cuando volvamos a casa podamos mostrarnos como somos. Hay que deshacerse de ese miedo ya", sentencia.

La visibilidad en el trabajo

Solo han pasado unos días desde que salió a la luz que José Pedro era candidato a ser Míster Gay Pride 2021. "No lo sabía nadie de mi entorno". Aún emocionado por el apoyo recibido y los mensajes de ánimo, tiene un sabor agridulce. "No debería ser noticia ser gay y guardia civil. Eso solo demuestra que queda mucho trabajo por hacer", lamenta. "Otras profesiones no tendrían esta repercusión", sostiene. "Soy agente pero podría ser cualquier otra cosa". Para el joven aspirante la visibilidad es necesaria en todas las profesiones. "Me presento al concurso como José Pedro, un ciudadano de a pie que da la casualidad que es guardia civil", continúa. "Cuando en el trabajo eres uno mismo rindes al 100%. El problema viene cuando tienes que estar ocultando ciertas actitudes que para ti son innatas. Así no se puede ni trabajar ni hacer nada. Haciéndote visible vas a estar a gusto contigo mismo", añade. "Para mí supuso una liberación a nivel general, no solo en el ámbito laboral también en el medio rural", reitera.

Se muestra agradecido al certamen. Entre otras cosas, por ser un altavoz del colectivo LGTBI durante 14 años. En esta última edición, uno de los compromisos sociales de la organización es alcanzar esta visibilidad en los espacios profesionales. Con el hashtag #HazteVisibleEnElTrabajo recibieron imágenes a través de redes sociales de personas de todo el país en sus empleos reivindicando su orientación sexual. Al fin y al cabo, la finalidad del concurso es poner en valor aquellas cosas que están detrás de la piel. "No tiene nada que ver con tener un súper cuerpo o ser guapo. Más que belleza, tienen en cuenta lo que aportamos como persona y lo que llevamos dentro. Es lo más bonito de Míster Gay Pride".

La historia de este extremeño ha cruzado el charco. "No puedo estar más feliz. He recibido mensajes hasta de México. Me dan las gracias por alzar la voz por el colectivo. Debo confesar que se me han caído las lágrimas al leer muchos de ellos". Llegar a ser elegido míster es todo un reto para José Pedro, sin embargo su propósito de luchar por sus derechos y los de todos ya lo ha superado con creces.