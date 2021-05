Viajar a Viena supone también un viaje en el tiempo, y no sólo por sus muchos atractivos turísticos como la catedral de San Esteban, los grandes palacios de los Habsburgo o su maravillosa arquitectura. Allí todavía se conservan algunos de esos viejos y grandes cafés donde la gente se reunía durante el siglo XIX y comienzos del XX en una época en la que no existían todavía la radio, la televisión ni por supuesto internet y las redes sociales. Las noticias llegaban por los incipientes periódicos e iban pasando por las calles en los corrillos de ciudadanos que se juntaban para luego comentarlas en esos maravillosos lugares en tertulias interminables rodeados de café, chocolate, pastas y humo de cigarro. Entrar en uno de esos lugares como el Café Central, donde disfrutar de un buen café, un trozo de pastel, escuchar en directo un concierto de piano e imaginarte en esa misma sala a personajes como Sigmund Freud, Alfred Polgar o León Trostsky, participando en tertulias sobre la actualidad, la situación política internacional, hablando de revoluciones o jugando una simple partida de ajedrez es sin duda hacer un pequeño viaje mental a otra época. Eso mismo ocurrió durante mucho tiempo en Zaragoza, a la que se llegó a conocer como la ciudad de los cafés a finales del siglo XIX por los muchos locales de este tipo que tenía. Y eso que el café fue durante mucho tiempo una "bebida de herejes” y tradicional del mundo anglosajón, que la importaba desde sus colonias mientras que la “bebida de los católicos” era el chocolate, tan popular dentro de la corte de la otrora poderosa Monarquía Hispánica. La cultura del café se empezó a popularizar también en España en el siglo XVIII, y ya en sus años finales Zaragoza contaba con al menos 3 locales de este tipo; el Carmen, el Gimeno y La Reunión , todos ellos situados en el Coso en las inmediaciones de la Casa de Comedias, situada en el solar que hoy ocupa el Banco de España y que ardió durante una representación en el año 1778 dejando 77 muertos y más de medio centenar de heridos. El fenómeno de los cafés, lugares donde tomar este tipo de bebidas (y alguna otra más espirituosa), de forma tranquila donde poder charlar, escuchar conciertos y ver reunirse a los círculos intelectuales de la ciudad, fue cada vez a más, y en 1867 se contaban ya 21 locales de este tipo en Zaragoza, tal y como relata la obra de investigación que realizó hace unos años Mónica Vázquez Astorga, lo que hizo que a la capital aragonesa se la acabara conociendo como “la ciudad de los cafés” a finales del siglo XIX. Esos años y las primeras décadas del siglo XX fueron los del apogeo de estos maravillosos lugares que por desgracia prácticamente han desaparecido.

Aunque también hay que decir que normalmente su público era eminentemente masculino y que estaba mal visto el acceso de las mujeres salvo en fechas señaladas o en la celebración de conciertos. En 1889 abrió sus puertas uno de los locales más míticos, el Gambrinus, aunque desde luego el que se llevaba la palma fue otro abierto unos años antes, en 1881: el “Café Ambos Mundos”. Situado en Paseo de la Independencia junto a la calle Casa Jiménez, este lugar está considerado por algunos como “el café más grande de Europa”, ya que con sus 208 mesas de mármol podía llegar a servir hasta a 1.800 personas a la vez. A comienzos del siglo XX fueron abriendo otros como El Oriental, Royalty o El Moderno, y ya hacia la década de 1920 completaron la lista los Salduba, Goya, Abdón, Alaska y algún otro más que me dejo. Sin embargo, hay que hacer también una especial mención al Café Levante , que ha ido cambiando de ubicación a lo largo de la historia pero cuya primera apertura data del año 1895 y que tiene el honor de ser el único que, aunque con diferentes sedes, sigue existiendo hasta nuestros días. Por estos cafés fue pasando la sociedad zaragozana de cada momento, unos de carácter más popular y otros más selecto. Destacan especialmente los círculos intelectuales de cada época, reuniéndose en ellos para hablar, debatir o incluso alumbrar algunas de sus obras. Un claro ejemplo de ello fue el Café Niké, fundado en mayo de 1940, y que se convirtió en lugar de encuentro de novelistas como Eduardo Valdivia, pintores como José Orús, pero sobre todo poetas con el gran Miguel Labordeta a la cabeza. El Niké fue un lugar que dio vida cultural a una Zaragoza que, sobre todo en las décadas de 1940 y 1950, se decía que tenía un nivel cultural al nivel del bordillo de sus aceras, debido sobre todo el férreo control que realizó la dictadura franquista sobre los movimientos intelectuales. Allí se fundó la llamada Peña Niké, formada por intelectuales y artistas, lo que llevó a la creación también años más tarde de la Oficina Poética Internacional, con domicilio social en el mismo local. Era habitual en esos años ver muchas de sus mesas llenas con todo tipo de mentes inquietas dispuestas a crear y a intercambiar pensamientos, con Miguel Labordeta a la cabeza, aunque también fue un sitio donde encontrar a algunos de los opositores al régimen de Franco y hablar con cuidado de temas tabú, con la presencia de activistas políticos como Vicente Cazcarra, que años más tarde acabaría liderando el comité regional de Aragón del Partido Comunista en la clandestinidad. Pero aún con la tardía novedad del Café Niké, los cambios sociales que se fueron produciendo a lo largo del siglo XX con los que la gente comenzó a buscar lugares de esparcimiento diferentes donde hacer más cosas como bailar y no sólo charlar, y sobre todo la guerra civil y la dictadura, hicieron que este tipo de espacios no supieran adaptarse bien a los nuevos tiempos, desapareciendo en su mayoría hacia mitad de siglo ante la falta de público o, también en muchos casos, bajo la creciente especulación inmobiliaria que buscaba los apetecibles y céntricos locales que ocupaban estos pequeños reductos tertulianos de un tiempo que tocaba a su fin.