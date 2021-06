El Gobierno de Boris Johnson estudia actualmente la posibilidad de eliminar la cuarentena a los británicos completamente inmunizados que viajen de regreso al Reino Unido desde destinos incluidos en su lista "ámbar", como España, informa este jueves el periódico 'The Daily Telegraph'.

El Ejecutivo británico opera actualmente un sistema "semáforo" para regular los viajes al extranjero, que agrupa los destinos según su situación epidemiológica, teniendo en cuenta el riesgo que plantean para este país su incidencia de coronavirus.

De esta manera, Londres exime ahora de cuarentenas a aquellos pasajeros procedentes de lugares con un riesgo bajo (incluidos en la lista "verde") y aplican, en cambio, una cuarentena de diez días con tests obligatorios -realizados en el segundo y el octavo día tras el regreso al Reino Unido- a otros que, como España, se encuentran en "ámbar" (riesgo medio).

Según 'The Telegraph', el Ejecutivo se plantea ahora propuestas que podrían potencialmente, si se llegaran a ejecutar, permitir librarse de esa medida a los ciudadanos que ya hayan recibido sus dos vacunas contra la covid-19, aunque igualmente estos tendrían que someterse a test.

De efectuarse el cambio, se abriría la posibilidad de viajar a destinos dentro de Europa y Estados Unidos sin tener que aislarse a su regreso al Reino Unido.

Al parecer, el titular de Sanidad, Matt Hancock, está "abierto" a valorar esta modificación.

No obstante, según esto, el Gobierno analiza si esa posibilidad de eximir de cuarentena a los vacunados de países "ámbar" se limitaría solamente a los pasajeros del Reino Unido que regresan a su país o a todas las llegadas; qué tipo de exenciones habría para los que no están vacunados del todo, y si los menores de 18 años quedarían exentos, pues aún no les ha dado tiempo de ponerse las vacunas.

Se espera que la comisión del Gabinete a cargo de las operaciones relacionadas con la covid-19 analizará estos planes en los próximos quince días, potencialmente antes del 28 de julio, cuando se revisará el actual sistema de tests y cuarentenas, parte del método "semáforo" de viajes.

Por su parte, un portavoz gubernamental que cita el diario señala que "reconociendo el éxito y la fuerte estrategia del programa de vacunación", se ha "empezado a trabajar sobre (la posibilidad de) considerar el papel de la vacunación a la hora de dar forma a un set diferente de medidas de sanidad y test para los viajes de vuelta".

"Aún es una fase temprana y no está claro si funcionará a tiempo para el final de mes. Hay muchísimo que hacer", revela una fuente.

Una circular del Gobierno filtrada que cita el Telegraph sugiere además que el Ejecutivo se plantea asimismo mantener la instrucción de continuar teletrabajando más allá del 19 de julio, la nueva fecha prevista para finalizar las restricciones.