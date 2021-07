«No hay que perder la ilusión, sino esperar el momento»

Es curioso que siendo el hermano mayor de una persona tan conocida en la música aragonesa como Santi Rex, cantante de Los Niños del Brasil, usted nunca haya estado vinculado al mundo de la música y ahora, con 60 años, se decida a meterse en el mundillo y grabar un disco. ¿Qué le ha llevado a ello a estas alturas?

Bueno, las vidas de mi hermano y la mía han sido muy independientes. Yo me he dedicado siempre a mi familia, a mis hijos y a mis trabajos de topografía y cartografía. Ahora tengo una vida ya más o menos asentada y se han dado tres condiciones indispensables que son la oportunidad de hacerlo, tiempo para ello y confianza. Con 20 años no tenía ni posibilidades ni mucho menos confianza para hacerlo, hubiera sido imposible.

¿Y nunca había hecho ningún pinito o cantado con su hermano?

No, nunca, ni nunca hemos coincidido cantando, hasta ahora. Yo he tocado siempre a nivel personal, la música me ha acompañado siempre, nunca la he dejado, pero de forma íntima. Siempre he tocado la guitarra un rato en casa por la noche pero nunca me he expuesto más allá de tocar en alguna reunión familiar. Pero la ilusión de grabar algo siempre la he tenido y siempre pensé que la vida me daría la oportunidad, pues las ilusiones nunca hay que perderlas, sino esperar a que llegue el momento.

¿Cómo surge la idea de grabar el disco?

Todo fue a raíz del confinamiento. Empecé a subir canciones a Youtube y a Facebook. Eran versiones de mis cantautores de referencia, como Hilario Camacho, Sabina, Aute, Quique González y, sobre todo, de Silvio Rodríguez por el que siento devoción. Hasta que un día subí una canción que yo había compuesto. Se la enseñé a mi hermano y me dijo que estaba mejor que las versiones. Le enseñé más y me planteó grabar el disco. Lo hicimos en el estudio de Nacho Saldaña (Nacho Atmósferas), guitarrista de Los Niños de Brasil. Me ilusionó el hecho de que una vez que ya me había expuesto en las redes podía hacer una grabación más seria y profesional.

¿Qué encontramos en ‘El Escaparate’ y por qué ese título para el disco?

Es un disco de canción de autor, con distintos ritmos, del bolero al blues... en el que las temáticas son muy variadas. Mis fuentes están en los cantautores de los 70 y 80 El disco es un reflejo de mis percepciones de la realidad, esa realidad que filtramos y luego expresamos, de ahí El Escaparate, que es también el título de una de las canciones, en la que, además, canta mi hermano. El escaparate como idea sirve de hilo conductor pues un escaparate no solo muestra lo de dentro sino que refleja lo de fuera, es el expositor en el que te muestras pero también el filtro en el que se refleja una realidad que recibes de otra manera. Digamos que las canciones son trozos de realidad vistos desde el interior.

Y tras sacar el disco, ahora viene la segunda parte, la de presentarlo en directo. ¿Cómo se siente ante este otro paso?

Ilusionado, pero también muy nervioso. Aunque las actuaciones de hoy en la sala Moliner 7 son con un público reducido y seguro que conocido y eso me dará seguridad para ir cogiendo confianza de cara al del 31 julio en el Jardín de Invierno, fecha en la que me han invitado a abrir el concierto de Los Niños del Brasil y Álex Hyde , y en el que voy a estar bien acompañado por Julio Calvo, un enorme guitarrista. H