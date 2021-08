Profesionales de la unidad de críticos del Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria han realizado este jueves un llamamiento a la vacunación contra la covid-19 y han recalcado que, de no ser por este "hito" científico, el escenario actual habría sido "apocalíptico".

Un mensaje que han dirigido especialmente a la población joven y a quienes pudiendo haberse vacunado se siguen resistiendo y dan pábulo a bulos y a teorías negacionistas.

Juan Carlos Martín, jefe del servicio de la unidad de Medicina Intensiva, y José Alcaraz, supervisor de Enfermería, han recalcado que el actual nivel de saturación de la unidad de críticos es el mayor desde el estallido de la pandemia, con 25 de las 32 camas de esta unidad ocupadas por pacientes covid.

La razón, ha expuesto Martín, es una combinación de factores, como la alta transmisibilidad de la variante delta y que, "posiblemente, nos hayamos relajado. Da la impresión de que todo está controlado, y, al contrario, no está controlado", ha dicho.

El doctor Martín ha destacado un dato: casi 9 de 10 pacientes en UCI no están vacunados, de lo que extrae dos lecturas: aun con la pauta completa, se puede acabar "muy grave", por lo que "hay que mantener la precaución", y que quien no se vacuna tiene "muchísimo más riesgo" de ingresar en UCI y "poner en peligro su vida".

Sobre los pacientes jóvenes, los responsables de la UCI del Materno Infantil han indicado que en general tienen "una mejor respuesta" frente a la covid, lo que "no quita" para que algunos acaben "muy graves" y otros fallezcan.

"Hay pacientes jóvenes que van muy mal", ha advertido el doctor Martín, quien ha destacado de entre todos los factores de riesgo entre jóvenes el del sobrepeso y la obesidad. "Está siendo devastador", ha recalcado.

José Alcaraz ha hecho hincapié en que es habitual que ingresen en UCI pacientes en la veintena o la treintena de años, que "no se veían antes", en las anteriores olas de la pandemia, lo que "nos preocupa muchísimo".

"Están en la flor de la vida. Se sienten inmunes a muchas cosas pero no lo son. Los estamos viendo de muy mala manera", ha enfatizado el supervisor de enfermería de medicina intensiva del Materno Infantil.

En cuanto a los negacionistas, Alcaraz ha indicado que a los sanitarios se les "cae el alma a los pies" cuando leen algunos pronunciamientos sobre las vacunas, razón por la que dejó de usar "hace tiempo" las redes sociales.

Y ha añadido: "No es posible, pero nos gustaría hacerles un tour por la UVI a esta gente y que vieran lo que nosotros estamos viendo".

Juan Carlos Martín ha revelado que han tenido pacientes que al ingresar en la unidad de críticos "se arrepienten de hacer caso a bulos y de no estar vacunados, y les decimos: ya es tarde".

También ha habido ocasiones en los que esta unidad ha acogido simultáneamente a tres miembros de una misma unidad familiar.

Por todos estos motivos y porque prevén que el actual nivel de saturación en UCI se prolongue "más de un mes", pese a que la curva de contagios pudiera haber tocado techo, y además porque los profesionales de estas unidades "se están rompiendo los cuernos", ambos han apelado a "la responsabilidad" de la sociedad canaria.

"Que nos ayuden a ayudar. Si no se cuidan, si no se vacunan, no respetan las medidas, si viajan cinco en un mismo coche sin mascarilla, no vamos a salir de ésta en corto plazo", ha rematado Alcaraz.