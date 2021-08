Una joven ha denunciado a través de redes sociales que no le dejaron acceder al interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) en Valencia por "ir escotada y poder ofender a los demás". La afectada, que publicó en Twitter su mala experiencia con la empresa de autobuses pública, declara que se ha sentido "discriminada" y cuestiona que la normativa contemple este tipo de restricciones. "No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada", razonaba la joven en su cuenta de Twitter.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) 8 de agosto de 2021

En cuanto a la normativa, la página web de la EMT no contempla ninguna cláusula de código de vestimenta, algo que ha remaracado la afectada en la misma red social. "No hay norma que estipule que no puedo acceder así. Y en caso de que la hubiese, debería de estar a la vista de todos los usuarios que vayan a acceder al bus. Y las unicas que hay, están en el interior, y antes tienes que acceder para leerla", ha dicho.

Por otra parte, la EMT ha respondido a su reclamación con un mensaje escueto en el que se le pide que envíe los datos por mensaje privado para "poder investigar qué ha ocurrido y tomar las medidas necesarias", al tiempo que han manifestado su sentir por la "mala experiencia" de la usuaria.