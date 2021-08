Si nos trasladáramos al calendario de marzo, la jornada de ayer habría sido, en lo que a fallas es refiere, un domingo, 5 de marzo. La última vez que pasó esto fue en 2017. Este fin de semana se celebró la Cabalgata del Ninot, Cant de l’Estoreta, dos 'mascletaes' en la plaza, el Remember The Fallas en Rubén Vela, el concierto y dansà contra la violencia de género de Linterna-Na Robella y el Pilar llevaba las primeras piezas a la calle.

Está asumida la ausencia de estos actos porque se ha establecido que el 31 de agosto se levantarán las restricciones y empezarán los 'Actos Falleros', esa forma de no llamarle Fallas 2021 a lo que va a tener lugar en Valencia. El panorama de la ciudad, sin embargo, no deja de llamar la atención. Ayer, València estaba vacía. Aunque no pocos ciudadanos regresaran a mediados de mes, el fin de semana ha sido de huida general. La ciudad estaba rayando en el vaciado.

Y eso tiene consecuencias en las Fallas de Septiembre: la soledad casi absoluta. A estas alturas hay más material en la calle de lo habitual. Si, tal como vemos, este era el día de empezar a llegar fallas de Especial, ahora hay tres de ellas en pleno proceso de transporte y descarga, cuando no izado. Pero es que también aparecen también en los barrios. La máxima categoría genera una corriente de visitas de curiosos, pero las de los barrios apenas tienen la compañía del silencio. Es la enorme diferencia: en unas fallas normales, los casales habrían abierto sábado y domingo.

Pero la actividad, la que se puede hacer en recintos cerrados, brilla por su ausencia a causa de un calendario, en pleno final de verano, para el que no se concibieron ni las Fallas ni las 'Prefallas'. Alguna excepción este fin de semana, como la imposición de bandas en la falla Murillo-Palomar, que aprovechó el aforo disponible para cumplir el ritual. Algunos falleros hacen la recepción del camión. Pero el presente lleva a ese escenario tan impensable como forzoso: la falta de ambiente.

¿Donde esté la gente? En las Fallas de Especial, donde el público no sólo son los falleros de cada comisión, que también, sino los seguidores habituales. Los protagonistas de la 'ronda de Fallas'. Unos casi profesionales de ir buscando en las principales demarcaciones no ya el izado de remates, sino la simple llegada de góndolas con piezas.

Torres y Albert, a destajo

La jornada dominical estuvo marcada por el crecimiento de Sueca-Literato Azorín, cada vez más cerca de finalizar sus subida de remates. Vicente Llácer tiene trabajo en otras comisiones y para otros artistas y quiere dejar rápidamente hechos los deberes. Pilar y Antiga de Campanar continúan con el traslado de piezas. El artista de la primera, Paco Torres, está en proceso de vaciado de talleres: ha dejado Pilar, Avenida del Oeste y Quart-Palomar.

Porque la llegada a la calle no se hace por secciones, sino más por artistas. A escala de barrios, el calentón se lo dio Vicente Albert, que ayer dejaba en la calle hasta tres fallas: Primado Reig-Vinaroz, Calixto III y Dr. J. J. Domine. El transporte es caro, ahora aún más, y hay que sacar la mayor cantidad de fallas en el menor tiempo posible. Por eso, la salida se hace a bloque. Aunque luego se queden en soledad. Hoy se redoblará la salida de monumentos con la reapertura de Feria València.