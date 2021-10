El volcán continúa con su camino de destrucción. El barrio de La Laguna, lugar escogido hasta hace diez días por los vecinos afectados por la erupción para seguir la evolución de la lava, quedó ayer prácticamente sepultado por las dos coladas que desde principios de semana avanzan por el norte con la única oposición de las edificaciones, que permiten reducir por momentos su velocidad. La gasolinera desapareció a primera hora de la tarde y el material magmático solidificado siguió su curso hasta derrumbar, anoche, la asociación de vecinos y quedarse a las puertas de la iglesia. La trayectoria ideal para los científicos es que continúe hacia el mar para alimentar a la colada que está a punto de tocar el océano. El peor de los escenarios, que rodee la montaña de La Laguna por el norte con dirección al mar, fue calificado como «poco deseable» por el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien reconoció preferir no entrar a evaluar qué medidas se tomarían si se confirma esta hipótesis hasta que se produzca, si es que ocurre. Pese a ese deseo, ya por la noche el Gobierno de Canarias decretó la evacuación de unos 500 habitantes de los pagos de Las Martelas en el municipio de Los Llanos de Aridane, y Marina Alta, Marina Baja, La Condesa y Cuesta Zapata en Tazacorte ante esta posibilidad.

Como cada día desde hace ya poco más de un mes, los primeros rayos del sol son los que ponen en situación a técnicos, científicos y afectados. Los de ayer llegaron para cumplir los pronósticos más pesimistas. La colada denominada número 8 (ver en el mapa de la siguiente página) había alcanzado la estación de Disa, de la que se había retirado el agua con la que se sustituyó el combustible de los tanques para evitar posibles explosiones. La 10 había transitado por detrás con rapidez por el Camino Cumplido y el Camino de la Cruz hasta aminorar su ritmo en la puerta de entrada del colegio de La Laguna, que finalmente engulló tras arrasar con una nueva empaquetadora de plátanos, la segunda durante el proceso eruptivo que dura ya 32 días.

El avance se incrementó con el apoyo de un «apéndice», como lo denominó Morcuende, mucho más activo que el resto, que se encargó de unir las dos coladas y empujar a la 8 en su avance hacia La Laguna. En cuestión de minutos, la lengua engulló la gasolinera, avanzó hasta el cruce de las carreteras LP-213 (Los Llanos - Puerto Naos) y LP-215 (La Laguna - Tazacorte) y, horas después, sepultó unas canchas de pádel y la asociación de vecinos. Al cierre de esta edición, este ramal se encontraba a las puertas de la parroquia de este barrio de 1.735 habitantes que corre la misma suerte que Todoque, que quedó enterrado bajo la lava hace diez días.

Los pronósticos ante el flujo de esta lengua, que es la que más preocupa al Pevolca, difieren según la dirección que tome durante las próximas horas. El mejor de los casos es que discurra por una pequeña vaguada que la lleve a unirse con la 7, que está prácticamente parada a unos 80 metros del mar. Esta última colada lleva tres días en los que apenas ha avanzado 80 metros y tiene al municipio de Tazacorte en alerta puesto que si toca el agua del océano tendrá que confinarse todo el casco urbano ante la posible presencia de gases perniciosos para la salud. «Es una posibilidad mejor», indicó Morcuende en la rueda de prensa celebrada en el Cabildo de La Palma. Mejor porque, evidentemente, «evitaría un escenario peor», como continuó el director técnico del Pevolca.

Ese escenario «peor» al que hizo referencia a las dos de la tarde es que la lava se dirija hacia el norte de la montaña de La Laguna con dirección al mar. Es el que denominó como «poco deseable» y que prefirió retrasar su análisis a «mañana [por hoy para el lector] o cuando se produzca ese hecho, que no se ha producido». No hizo falta esperar hasta hoy. A las nueve de la noche, el Gobierno de Canarias decretó el desalojo de los residentes en los barrios de Las Martelas en Los Llanos y Marina Alta, Marina Baja, La Condesa y Cuesta Zapata en Tazacorte ante la previsión de la que la lava rodee la citada montaña. Este supuesto, que no se había previsto en los primeros modelos de los avances de las coladas que hasta esta semana se habían cumplido casi con exactitud, afectaría sobre todo a decenas de plantaciones de plataneras y a la empaquetadora de la Cooperativa Volcán de San Juan.

La formación de las nuevas lenguas volcánicas situadas al norte de la colada primigenia ha incrementado la superficie afectada por el volcán. Morcuende informó de que ascendían a primera hora de ayer a 807,85 hectáreas, 27,96 más que el pasado sábado; de las que 245,88 pertenecen a superficie agrícola (11,62 más). En este sentido, 139 son plataneras (6 más), 52 viñedos (0,66 más) y 12 aguacateros (2,42 más), quedando el resto a otros cultivos. En cuanto a los inmuebles, según el Catastro, un total de 1.122 edificaciones han quedado destruidas por completo, de las que 902 son de uso residencia, 115 de uso agrícola, 56 industriales, 25 de ocio y hostelería, 10 de uso público y 13 de otros usos.

La directora el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, destacó la mejora de la calidad del aire en el valle de Aridane gracias, sobre todo, a la desaparición paulatina de la calima. A ello se une la llegada de los vientos alisios, que están empujando la columna de cenizas en dirección suroeste. Ante este escenario, Blanco no descartó que en los próximos días lleguen pequeñas partículas volcánicas a El Hierro. Este cambio de los vientos permitió, además, que el aeropuerto de La Palma operara ayer con cierta normalidad y no se prevé que al menos durante los próximos días se vuelvan a producir cancelaciones masivas. No obstante, para el fin de semana se esperan incluso lluvias en las caras norte y este de la Isla. Asimismo, este cambio en las condiciones del aire permitió que durante la jornada de ayer los vecinos de El Paso no tuvieran que realizar autoconfinamiento después de que tanto el lunes como el martes se les recomendara que entre las 12 y las 21 horas permanecieran en sus viviendas.

Acerca de los datos recogidos en las estaciones que miden la evolución del volcán, estos no han mostrado en los últimos días cambio significativos que apunten a un debilitamiento de la erupción. En lo que sí hicieron hincapié tanto Blanco como Morcuende fue en la sismicidad, sobre todo después de que la noche de antes de ayer se detectara un terremoto de magnitud 4,8 mbLg y a 39 kilómetros de profundidad en el municipio de Mazo, que fue sentido en toda La Palma y algunas poblaciones del norte de Tenerife y La Gomera. Este ha sido el mayor sismo registrado desde el 11 de septiembre, cuando comenzó el proceso eruptivo con el enjambre localizado al sur de la Isla.

Ante este incremento de la intensidad, el Pevolca no descarta que en los próximos día se puedan producir terremotos que lleguen a magnitud 6, que podría conllevar ligeros destrozos en la estructura de los edificios. Por ello, se realizaron una serie de recomendaciones a la población, como alejarse de estructuras que puedan caer a la vía si se encuentran en el exterior o protegerse bajo el marco de una puerta o de un mueble sólido si están en el interior de un inmueble. Asimismo, se solicitó que tanto en las casas como en los centros de trabajo se tomen medidas preventivas como reforzar las estanterías, fijar las lámparas y retirar objetos grandes del mobiliario.