La presión de vecinos y plataformas en contra de los parques eólicos que se tramitan en territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y su solicitud de amparo ante la Unesco, ente al cual también pidió colaboración el Sindicato Labrego Galego, han surtido efecto. Y para toda España. El consejo científico del comité español del Programa MaB 2021 de la entidad europea ha solicitado al comité en España que elabore un informe conjunto de la afección de los proyectos de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas a reservas de todo el país. La Unesco atiende así a una demanda a raíz de los parques proyectados en Monte do Gato, también en A Coruña, en contestación vecinal que se ha extendido a otros proyectos en la zona.

La Secretaría del comité español del Programa MaB ha contestado a la solicitud de las Fernández-Armesto y Fernández-Aceytuno y a la del Sindicato Labrego Galego que “el comité español del Programa MaB, en su 22 reunión ordinaria, acordó encargar al consejo científico un estudio sobre la viabilidad de instalaciones eólicas, fotovoltaicas y termosolares, incluida la repotenciación, e infraestructuras asociadas en territorios declarados Reserva de la Biosfera en España”. Aire Limpo nas Mariñas Mandeo celebra la respuesta y asegura que las plataformas del área colaborarán, ya que forman parte de la plataforma estatal Aliente. Explica que, tras la petición, la Unesco pidió explicaciones al órgano rector de las reservas en España, Parques Nacionales, integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que ahora se solicita el informe.

El Sindicato Labrego Galego saluda también la “pequeña victoria” de la decisión de la Unesco. Confía en que los estudios “no se vean afectados por la presión de las empresas involucradas en el negocio de la producción energética, sino que además tomen como centro el verdadero bienestar y salud de la ciudadanía, sobre todo de los residentes en el medio rural”, defendió este martes.

Representantes de varias plataformas contrarias a los parques eólicos en la comarca se reunieron este martes con el presidente de la Reserva de As Mariñas, José Antonio Santiso, y técnicos de la entidad para solicitarle que “lidere la protección de los territorios que abarca” y que “impulse un movimiento institucional y ciudadano que garantice la generación de energía, pero de una forma respetuosa y sostenible con el medio ambiente, y no como un espolio de los recursos”, trasladó Aire Limpo nas Mariñas Mandeo. En el encuentro estaban representantes también de SOS Monte do Gato, Asociación Alegre de Oza-Cesuras y un representante por Paderne de la plataforma Monfero di non. Avanzaron la presentación de un manifiesto, que el presidente se comprometió a trasladar a la directiva de la Reserva, con concellos y asociaciones, el GDR. Representantes de las plataformas admiten que sus demandas “no tuvieron la acogida esperada” en Santiso, aunque coinciden en que les prometió estudiarlo.

La Reserva asegura que “hay una posición conjunta, el rechazo al modelo eólico que se plantea” y se limita, sobre la petición de respaldo del manifiesto y de un movimiento institucional y vecinal, a asegurar que lo trasladará. Sí anuncia que buscará vías para blindar el territorio de cara al futuro. Apunta a “explorar la vía de preparar el territorio para evitar que vuelva a plantearse este modelo” y ve posible formular iniciativas a través de los fondos Next Generation. Recuerda que presentó alegaciones.