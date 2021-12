Hay un mantra que rodea Moonlight: 'Piensa, idiota'. ¿De qué va esto?

Cuando se abrió el laboratorio de Moonlight, Jorge Lahuerta, que es parte de este proyecto, cogió una pizarra y escribió 'Piensa, idiota'. Si dejamos de pensar, como no somos genios, nos convertiremos en un bar más, en un sitio sin la creatividad que nos define. El 'Piensa, idiota' es algo que reservamos para el equipo, para nosotros, porque somos idiotas (ríe), pero nunca está mal recordarle a la gente que hay que pensar.

¿Por qué Zaragoza y no otra ciudad?

Porque Zaragoza es mi casa. Porque Zaragoza es pequeña y es inmensa. Porque en Zaragoza no encajaba. Porque en Zaragoza iba a fracasar y porque Zaragoza inspira. Si estuviésemos en Madrid, posiblemente, nos iría bien, nos han hecho ofertas, pero creo que lo que hacemos aquí es importante. Aquí no había, ni hay, una propuesta como Moonlight, y me parece muy chulo que aun no estando en una ciudad con tantísima afluencia, haya gente que venga de muy lejos para probar nuestro menú degustación, o los nuevos cócteles. No es un "bajo a Madrid a hacer tal y de paso...", es un "vengo a Zaragoza para ver estas putas locuras".