El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González, ha reconocido este viernes, día de Nochebuena, que es "muy difícil", aunque "no imposible", encontrar test de antígenos en las farmacias de la región madrileña.

En declaraciones a Efe, González ha indicado que a primera hora en algunas farmacias ha habido colas para conseguir una prueba y muchas han colgado el cartel de "No tenemos test de antígenos, cuando lleguen les avisaremos", en un día en el que muchos madrileños quieren hacerse la prueba para reunirse con tranquilidad con sus familiares y amigos.

La Comunidad de Madrid comenzó el pasado miércoles, día 22, a distribuir test de antígenos a las farmacias para su reparto gratuito a los madrileños, que cada día se agotan a primera hora en la mayoría de las boticas de la región.

La Administración regional ya ha repartido a las farmacias 1,1 millones de test de antígenos, a los que se han sumado otros 100.000 este viernes y seguirán distribuyéndose más el lunes 27 y días sucesivos.

Según el presidente del COFM, cada farmacia ha recibido este viernes entre 30 y 35 test de antígenos de la Comunidad de Madrid para su reparto gratuito, mientras que los distribuidores habituales también están poniendo unidades a la venta para su adquisición de forma privada.

En los últimos días, ha habido "una avalancha" de ciudadanos demandando test de antígenos, ha admitido González, quien ha agradecido la labor desinteresada y altruista de los farmacéuticos de reparto de los test gratuitos.

Ha pedido disculpas a los ciudadanos que se enfadaban con los farmacéuticos cuando no tenían test, pero "la verdad es que nosotros no hemos tenido la culpa porque cuando nos han llegado los hemos distribuido, pero si no teníamos test, no los podíamos dar".

"Ha habido muchos ciudadanos que estaban esperando en la puerta de la farmacia y cuando llegaban a ser atendidos se han encontrado con que ya se habían acabado los test", ha apuntado el presidente del COFM.

González ha dicho que hay farmacéuticos que están buscando test "hasta debajo de las piedras" y que hay distribuidores no habituales que se están dedicando a "especular", "jugar con la salud de los demás" y ofrecer test a 12 o 14 euros de precio de coste, una situación semejante a la que se vivió con las mascarillas en 2020.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha aconsejado a los madrileños que no acudan a las farmacias a recoger los test gratuitos ni este sábado, 25 de diciembre, ni el domingo 26 porque solamente estarán abiertas las boticas en servicio de urgencias y las que tienen pedida la ampliación de horario de 12 y de 24 horas, por lo que va a ser "muy difícil" que tengan test.

Ha mostrado su confianza en que el próximo lunes, 27 de diciembre, habrá test en todas las farmacias.

Por otra parte, este jueves se realizaron en la Comunidad de Madrid 8.031 pruebas, con una positividad del 24 por ciento, a personas con sintomatología compatible con el virus en los 16 puntos habilitados en los hospitales públicos de la región, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

La incidencia acumulada a siete días se sitúa en 1.229 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y en 1.573 a catorce días, han precisado las mismas fuentes.