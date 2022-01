¿Justicieros o chivatos de la gamba? Este domingo 2 de enero se ha hecho viral un vídeo en el que se puede observar a un grupo de personas reteniendo contra el suelo a otra que, presuntamente, había salido de un supermercado Lidl ubicado en Alicante con una caja de gambas, sin pagar.

En el vídeo, que rápidamente se ha hecho viral, se puede escuchar a la persona retenida en el suelo quejarse de dolor mientras unas tres personas lo aplastan con las rodillas contra el asfalto bajo la mirada de otro grupo que lo rodea.

Las redes se han dividido rápidamente entre aquellos que defienden al supermercado y condenan el hurto como “delito” y los que no pueden dar crédito a los argumentos que defienden a la gran cadena de supermercados, más teniendo en cuenta, como así argumentan algunos, las fechas navideñas en las que estamos.

“Si querían ser héroes bastaba con que uno de todos esos se acercara al Lidl y pagara la caja de gambas y además le comprara un bote de mayonesa. Así de sencillo”, sentencia un tuitero.

#Alicante :Un grupo de personas intentan retener a un ladrón, después de haber robado una "caja de gambas" En el Lidl. pic.twitter.com/Vhwpr683Gd — BCN LEGENDS (@bcnlegends) 1 de enero de 2022

“La realidad es que con la ley en la mano, los que están cometiendo un delito, o más de uno, son los que retienen al ladrón. Robar una caja de gambas sin violencia no es delito. Retener a una persona utilizando la fuerza sí”, defiende otra usuaria de la red social. En esta línea también apunta otro usuario que: “el hurto es una falta, la retención ilegal y agresión es un delito”.

Otro usuario apelaba ya no al hecho de falta o penal, sino al moral: “Ya hay que ser idiota para retener a una persona por llevarse una caja de gambas en Navidad. Ni que fueran a heredar ellos el Lidl”.

Por su parte otros han defendido la actuación de los consumidores de Lidl: “Me alegro mucho que la gente se implique y ayudé a detener al que delinque”. “No me da ninguna pena. No ha robado pan, arroz o leche. Ha robado gambas. Muchos españoles hacen sacrificios para pagarse esas gambas o ese cordero en Navidad”, argumenta otro usuario.

Como suele ocurrir en esta red social, por otra parte, otros no han desaprovechado la oportunidad para criticar el caso tirando de humor:

Defendiendo entre 15 a LIDL porque alguien ha robado unas gambas. Los Gambengers. — Siberet (@SiberetSiberet) 2 de enero de 2022