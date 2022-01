Tu día a día bailaba en torno al boxeo, pero de pronto algo quebró.

Al principio no me quería dedicar a ello, pero viendo que los pulía un poco a casi todos (ríe) le pregunté a mi entrenador, Floren, que es un auténtico referente, si podía competir. Por aquel entonces compaginaba el boxeo con varios trabajos, sobre todo en hostelería, pero al parecer mi columna era débil y no podía soportar mucho peso. Empecé a tener dolores, se me chafaban las vértebras y tuvieron que operarme de una hernia discal. Salí muy bien y al tiempo seguí boxeando. Pero a los diez años, después de ganar unos interclubs y quedar clasificado para los campeonatos de España, tuve una segunda intervención en la que me implantaron un dispositivo que es como una bisagra entre vértebra y vértebra de la lumbar, la L5-S1. Ahí fue cuando me rompí.

¿Cuánto tiempo estuviste de rehabilitación?

Varios años. Al salir de la segunda operación no podía andar, la zona lumbar la tenía muy débil, porque la bisagra que me pusieron se tenía que hacer al cuerpo, lo cual tardó unos tres o cuatro años. Me preguntaba si esto iba a ser así toda la vida, y psicológicamente me hundí mucho.

Y fue cuando te invadió el espíritu de la calma...

En esos momentos tenía una pareja de varios años de relación. Pero claro, al ver que yo estaba postrado, que casi no tenía ganas de vivir, se fue de mi lado. En aquella época lo único que hacía era dormir, llorar y fumar porros, que era lo que me calmaba. Tomé un camino que no debía pero que a la vez me sentaba bien. Uno, qué iba a saber en ese pozo...