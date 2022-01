Lleváis casi doce años con este proyecto. Parece que la Pili se resiste a que la desmonten...

La Pili representa toda la cultura que hemos recibido e interiorizado. Hay un imaginario colectivo muy sesgado y rígido, que no nos permite vivir la sexualidad de un modo pleno, saludable, autónomo y divertido. Tenemos un contexto social y unos mensajes culturales que perjudican esta parte tan importante de nuestra salud, de nuestro desarrollo evolutivo y plano relacional. Pero bueno, se van haciendo cositas, pequeños cambios sistémicos, y siempre recibimos muy buena retroalimentación, algo que nos llena de plenitud.

"Relaciones placenteras son relaciones de buen trato"

Quien pase por el escaparate y no os conozca puede pensar que esto es un sex shop.

Sí, de hecho es habitual. Por un lado tiene una parte de tienda erótica y terapéutica pero enfocada desde la sexología. Somos un equipo de cuatro con tres sexólogas, por lo que la mirada siempre ha sido desde la ciencia. Nuestros productos eróticos y terapéuticos están enfocados a una transformación personal, social y comunitaria. Creemos que Desmontando a la Pili va un poquito más allá porque tiene ese punto educativo.

¿Por qué es tan importante educar el placer?

El placer facilita que las personas nos hagamos más flexibles y fluidas, conectadas con emociones más agradables. Relaciones placenteras son relaciones de buen trato. Lo que pasa es que a veces pensamos en el placer como un tipo en particular, muy excitatorio y orgásmico, pero en realidad es un gran abanico de sensaciones que le generan al cuerpo un bienestar.

Y en una época de tanta sobreexposición informativa, ¿acaso no conocemos nuestro cuerpo?

A día de hoy tenemos muchísima información, pero eso no significa que sea buena y constructiva. Estamos muy educadas y educados en el plano de lo cognitivo, pero nos falta mucho por recorrer en lo emocional y corporal. Nos encontramos muy divididas y divididos corporalmente, lo que genera bloqueos. Hablamos de que los tres niveles de procesamiento de la información, lo cognitivo, lo emocional y lo sensoriomotriz, deben estar en línea; por eso todos los agentes sociales tenemos la responsabilidad de facilitar el desarrollo en esos tres planos.

"La sexualidad tiene que ver con lo que soy, con lo que siento y con lo que hago"

También os ocupáis de la asesoría sexológica del Cipaj y trabajáis con varios institutos. ¿Tanto queda por desmontar en los jóvenes?

Cuanto mayores somos más tenemos que desaprender porque más vida hemos construido, y cuanto antes trabajemos con la gente de edades más tempranas menos hay que deconstruir. Debemos ofrecer distintas herramientas para que las personas se vean empoderadas, agenciadas y no conecten con un sentimiento tan negativo como es la indefensión. Trabajar la asertividad, la empatía, poder leer un cuerpo a través de la comunicación no verbal... La educación formal tiene que poder abarcar todos estos contenidos.

Una cuestión que no radica en la genitalidad...

Cuando hablamos de sexualidad no nos referimos solo a la respuesta sexual humana, sino a un plano mucho más amplio y complejo. La sexualidad tiene que ver con lo que soy, con lo que siento y con lo que hago, y tiene que estar basada en la diversidad, porque hay tantos 'soy' como personas en el mundo.

"Las personas tenemos la necesidad de legitimar nuestra existencia"

La heteronormatividad continúa teniendo mucho peso...

Estamos en una sociedad en la que parece que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, y eso genera muchos malestares y tensiones. La heterosexualidad forma parte de la vida como otras orientaciones del deseo, por ejemplo la homosexualidad. Las personas tenemos la necesidad de sentir que existimos, de sentirnos pertenecientes y de legitimar nuestra existencia, porque es básico para la construcción identitaria y el desarrollo del yo.

¿Vivimos en una sociedad hipersexualizada?

Sí, pero es ambivalente y juega con esa dualidad de transmitir un tabú de la sexualidad que genera sensaciones internas muy incompletas. No hay que irse a la pornografía. En las propias series mondas y lirondas de la televisión, incluso pública, se trasladan mensajes muy sesgados. Relaciones de dependencia, exclusivamente heterosexuales, donde no hay un condón de por medio, coitocentradas, parejas que siempre tienen orgasmos simultáneos... O en la publicidad, que para venderte unas bolas chinas, que son para trabajar el suelo pélvico, ponen en la caja los pechos de una mujer como reclamo.

¿Qué hay del sexo en las personas mayores? Ese otro gran tabú.

Aunque por suerte hay cambios, la sexualidad en determinadas edades está negada. El imaginario colectivo plantea que la sexualidad es joven, atlética. En el caso de las mujeres, está muy limitada a la época fértil y cuando llega la plenopausia o la menopausia parece que tu vida desaparece. Pero no es así, el deseo no desaparece, se transforma, y mientras haya un cuerpo sensitivo sigue habiendo sexualidad. Respecto a los cuerpos con pene, con el paso de los años, la falta de riego sanguíneo dificulta las erecciones, por lo que es importante trabajar la globalidad del cuerpo, reconquistarlo. Hay que visibilizar estas cuestiones aunque sea para tomar conciencia de que vamos a llegar a ese momento y que no nos pueden quitar algo tan maravilloso.

"En un sistema capitalista no interesa la copa menstrual"

Aprovechando que estamos en este espacio, ¿podrías recomendarme algún producto?

En primer lugar las bragas menstruales o la copa menstrual, que dura diez años, respeta tu ciclo y es sostenible. Pero claro, en el sistema capitalista en el que nos encontramos no interesan este tipo de productos para la menstruación, más bien que compremos tampones, que además son tóxicos. Como juguete te diría los succionadores, que han supuesto un cambio sustancial en la visibilidad del clítoris.