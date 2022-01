Mujer, de entre 45 y 59 años. Es el sector de población de Plasencia con mayor tasa de paro. Casi 900 estaban apuntadas a las listas del Sexpe el pasado diciembre, según los datos del Observatorio de Empleo. Una placentina que prefiere conservar el anonimato está en ese grupo. Tiene 46 años y destaca que, desde que cumplió los 45, "resulta más difícil" encontrar trabajo. Aunque el desempleo marcó el año pasado el mejor dato en los últimos diez, afirma: "No niego que sea verdad, pero los datos concuerdan muy poco con mi realidad".

Estudió hasta el antiguo COU, tiene certificado de profesionalidad, ha hecho más de 40 cursos y tiene experiencia en "hacer quesos, agricultura y campo, he trabajado en un obrador, como ayudante de cocina, en Correos, como auxiliar administrativo, en limpieza, como figurante, diez años en turismo, como gestora de formación y cultural..." Además, tiene coche y disponibilidad para moverse.

Sin embargo, lleva desde el 2018 sin trabajo estable. Afirma que, en estos últimos años, lo máximo que le han ofrecido ha sido un trabajo por 29 días y lo mínimo, una sustitución de 15 y trabajos de figurante.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así porque recuerda que, en alguna ocasión, "he llegado a compaginar hasta tres trabajos". Explica que lo hizo "por crecer, por hacer más cosas, por aprender. No quería desaprovechar las oportunidades".

Ofertas con límite de edad

¿Qué ha pasado entonces? Asegura que, desde que cumplió los 45, se han reducido las ofertas de empleo porque "ya vienen con límite de edad y no entras en muchas de ellas. Además, si no viene el requisito de la edad, por privado me la han preguntado".

A su vez, desde hace un tiempo tiene reconocida una discapacidad orgánica del 58%. Esto significa que no puede realizar trabajos que requieran demasiado esfuerzo físico o que sean de muchas horas, pero para el resto no tiene problema. Sin embargo, asegura que esta discapacidad también le ha supuesto ya una desventaja a la hora de encontrar empleo. "En una entrevista, me preguntaron en qué me afectaba mi discapacidad. No me volvieron a llamar", recuerda.

Con todas estas dificultades para trabajar se ha preguntado qué estaba haciendo mal. "Me dicen que estoy haciendo lo que tengo que hacer, la verdad es que he convertido la búsqueda de empleo en mi trabajo y no he obtenido frutos".

"El Sexpe solo ha contactado conmigo una vez en los 16 años que llevo dada de alta"

Porque afirma que lo ha buscado "desde el minuto cero. Estoy en todas las páginas, en todas las asociaciones sin ánimo de lucro, veo el DOE diariamente y el resto de boletines, estoy en el Sexpe y modifico mis preferencias según los cursos o la oferta de ese momento". Pero asegura que el Sexpe solo ha contactado con ella una vez en los 16 años que lleva dada de alta.

El futuro lo ve "como el presente, muy oscuro, muy incierto, no hay estabilidad, ni seguridad". Además, destaca que el covid lo ha empeorado todo porque "no salían ofertas".

Cree que las administraciones deberían potenciar la tierra como nicho de empleo porque "es una pérdida enorme ver tanta finca abandonada con tanta gente parada". Mientras tanto, prepara oposiciones porque, "aunque no es el sueño de mi vida, voy a agotar todos los recursos que tenga a mi alcance".