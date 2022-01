¿Lo de tener el estudio en un ático es para estar más conectado con el universo alien?

He tenido estudios desde que estaba en la Escuela de Artes y Oficios, unos quince o dieciséis. Ahora no podría volver a estar como antes, en naves, locales bajos o sitios oscuros. Me da mucha tristeza estar encerrado. Mi trabajo requiere luz natural y la verdad es que ver las cosas desde arriba siempre es mejor. El cielo, los pájaros. Ya que estás en la ciudad, por lo menos tener un poco de horizonte. Yo soy un melancólico puro, un libra auténtico. Los días de niebla me pongo malo.