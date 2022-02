Antes de nada, me han dicho que te pregunte por Beyoncé.

Esto empieza bien (ríe). Para mí Beyoncé es el ejemplo de la autoconfianza y el amor propio. Es una tía supercurranta que desde pequeña tuvo la autenticidad de dedicarse a aquello para lo que había nacido. Su álbum 'Lemonade' es todo un ejercicio de trabajo personal que produjo durante un retiro para demostrarse a sí misma todo lo que valía, en una época en la que su marido, Jay-Z, se fue con otra. Cada día doy gracias al universo por la posibilidad de colaborar en un futuro con ella, que lleve unos pendientes de Prokö y que Prokö incremente su felicidad, el estado de plenitud que buscamos para todas las mujeres.

Quizá esta reina todavía no, pero Pilar Palomero y Carlota Gurpegui ya lucieron tus vestidos en los Feroz.

Me siento superafortunada de que las mujeres se vean empoderadas con Prokö. A mí me pasa. Hay días en los que estoy triste, me pongo un pendiente y, en un segundo, me encuentro feliz, brillante. Lo de Pilar y Carlota fue un proceso de inmersión total. Estábamos en plenas navidades, con una baja laboral, el deseo de querer hacerlo tan bien que te bloqueas... pero gracias a mi equipo y a la ayuda de mi profesora, Ángeles Quero, en tres semanas se produjo el milagro.