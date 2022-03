¿Sabes lo que es la tarifa de mercado libre? ¿Y cuánto te cuesta cocinar una hora con el horno encendido? Mira la calculadora del precio y descúbrelo.

Así funciona el mercado mayorista de la luz

En el mercado eléctrico se negocia la compra y venta de energía eléctrica suministrada en la red española. Este mercado tiene su origen en la liberalización del sector que se inició en 1997. La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico supuso una reestructuración total, pasando de un sistema vertical en un mercado regulado donde todas las actividades estaban agrupadas bajo un oligopolio, a una estructura horizontal, donde cada actividad está separada y es independiente; con cuatro agentes destacados: generadores, transportistas, distribuidores y comercializadores.

Este proceso de apertura legislativa alcanza su culminación a finales de los 2000 cuando entran en el mercado las primeras comercializadoras libres.

¿Por qué sube el precio de la luz?

El precio de la luz se establece diariamente en el mercado mayorista de electricidad, conocido como “pool” y regulado por el OMIE, Operador del Mercado Ibérico de Energía, que se encarga de casar las ofertas en base a la demanda energética prevista por las comercializadoras.

Hay una subasta diaria en la que los productores de energía presentan su oferta. Este mercado es de tipo marginalista, es decir, las ofertas se organizan de la más barata a la más cara y la última oferta en entrar es también la más cara y la que establece el precio final al que se paga la energía del día siguiente.

De esta forma, el precio varía cada hora de cada día según la evolución de la oferta y la demanda de energía en el mercado. Los principales afectados de estas variaciones en el precio de la electricidad son los consumidores acogidos a la tarifa variable PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que deben estar pendientes cada mes de las decisiones legales y políticas y de los vaivenes del mercado.

Por el contrario, los usuarios con tarifas de mercado libre, actualmente unos 16 millones, suelen tener precios fijos acordados con su comercializadora y tarifas adaptadas a sus necesidades, y gracias a ellas mitigan esta volatilidad. Estas tarifas, que son por la que apuestan compañías como Holaluz, permite ofrecer cuotas estables y personalizadas y son ideales para clientes domésticos.

"Con los precios de la electricidad desbocados, la solución pasa por paneles solares instalados en tejados. Tenemos la tecnología y la financiación necesaria para que la cuota que se pague sea menor al ahorro conseguido”. Carlota Pi, presidenta de Holaluz

¿Cuánto te costaría instalar placas solares con la mejor oferta del mercado?

Holaluz apuesta por el autoconsumo y la instalación de placas solares a través de la Revolución de los Tejados, una iniciativa que convierte estos espacios en energía 100% verde para 40 millones de personas, con tarifas de mercado libre y cuotas fijas personalizadas. Puedes consultar el comparador de tarifas de luz y descubrir cuál sería tu cuota a pagar.

La compañía se encarga de la instalación de los paneles solares (que no requiere de desembolso inicial) y gestiona tu producción de energía. A cambio, te ofrece un descuento fijo mensual en la factura de luz, de entre un 10% y un 66% (en función de si el cliente realiza la inversión inicial o lo hace Holaluz), gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos. Con atención personalizada, total flexibilidad y buscando siempre el mayor impacto positivo en el planeta, financia las placas en hasta 15 años y te facilita la vida con una única factura que incluye la cuota de financiación de las placas solares. Placas que se pagan mes a mes gracias al ahorro mensual que generan produciendo energía limpia.

Si produces más energía de la que necesitas, podrás sacar provecho a tus excedentes y esa energía sobrante servirá para abastecer a otros, tengan tejado o no.

El precio de la luz se reduce con energía verde

Las condiciones meteorológicas de este verano (poco viento y lluvia) suelen provocar la subida del precio de la luz porque se encarecen los costes de producción. Las energías renovables, como la solar o la eólica, son inagotables, tienen un impacto mínimo en el medio ambiente y acostumbran a ser más baratas que las no renovables, al tener menos costes variables. Su menor presencia en la subasta implica la entrada obligada de otras tecnologías más caras de producir: como las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural. Estas centrales queman combustibles fósiles y los precios de sus ofertas se encarecen, no solo porque el precio del gas a nivel mundial está por las nubes sino por las penalizaciones que tienen que pagar por los derechos de emisión de CO2. Por ello, cuanta más energía renovable entre a satisfacer la demanda del mercado, menos dependeremos de energías no renovables y más barato será el precio de la luz.

La apuesta por las energías renovables se ha convertido en el mejor remedio para bajar el precio de la luz. Es vital incrementar la capacidad de producción de electricidad que hay en España con fuentes de energía baratas y eficientes. El autoconsumo a título individual acumula en 2020 en España crecimientos del 30%. Una tendencia en auge que puede despegar definitivamente gracias a las ayudas europeas para la instalación de paneles solares.