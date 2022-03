"Una auténtica revolución". Así define el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) del uso de la primera quimio-inmunoterapia antes de cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales. Un "cambio de paradigma" en el que tiene que ver mucho que ver el principal grupo de investigación español de este tumor. "Lo estamos viviendo con gran ilusión, sobre todo porque vemos que nuestro trabajo ha dado sus frutos y va a mejorar la vida de muchos pacientes" explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, el doctor Mariano Provencio, jefe de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y presidente del GECP.

La aprobación americana, subraya el doctor Provencio, marca un cambio en el enfoque del tratamiento de los tumores de pulmón en estadios iniciales e intermedios. "Este cambio puede mejorar mucho la respuesta al tumor y las perspectivas de supervivencia de los pacientes, incluso en estadios localmente avanzados", añade el especialista.

Con datos del informe anual "Las cifras del cáncer en España 2022", presentado el pasado febrero por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2022 serán los de colon y recto (43.370 nuevos casos), mama (34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884) y vejiga urinaria (22.295). A mucha distancia, los siguientes tumores más diagnosticados serán los linfomas no hodgkinianos (9.514), cáncer de páncreas (9.252), riñón (8.078), cánceres de cavidad oral y faringe (7.779), estómago (6.773) e hígado (6.604).

Fases avanzadas

Desde el GECP destacan que, si se habla de pulmón, en los últimos 30 años no había habido ningún avance en el tratamiento de los pacientes. Las investigaciones hasta ahora se habían focalizado en fases avanzadas del tumor, por lo que un avance en estadios tempranos es "una auténtica revolución". La aprobación por parte de la FDA del uso de la primera quimio-inmunoterapia antes de cirugía en pacientes con estos tumores abre la puerta a un cambio mundial en el abordaje terapéutico en estadios iniciales e intermedios: podría volver "curables" tumores potencial y mayoritariamente "letales".

Pero lo que llena de ilusión al grupo que capitanea Mariano Provencio es que esta autorización está basada en el estudio internacional CheckMate 816, cuyo germen es el estudio NADIM del GECP, la primera investigación que se planteó a nivel mundial y que analizó los beneficios (viabilidad, seguridad, eficacia y supervivencia) de administrar quimio-inmunoterapia antes de cirugía a pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales o localmente avanzados. El estudio Checkmate americano se basó en este esquema.

Con el tratamiento la respuesta es 13 veces más alta que con el esquema tradicional y existe una mejora notable de la supervivencia

Según los resultados en los que se basa esta aprobación, indican desde el grupo español, con el tratamiento la respuesta patológica completa es 13 veces más alta que con el esquema tradicional (24% versus 2%) y existe una mejora notable de la supervivencia. Hasta ahora, el cáncer de pulmón, aun diagnosticándose en estadios localmente avanzados, era una enfermedad terminal, con pocas perspectivas de supervivencia a largo plazo (hasta ahora sólo un 30% de los pacientes sobrevivía a los tres años), recuerdan desde el grupo.

Datos de supervivencia

¿De qué supervivencia estaríamos hablando a partir de ahora?. El doctor Provencio avanza que los datos de supervivencia se van a presentar próximamente en el Congreso ASCO, la cita mundial de la oncología médica, y todavía no se han hecho públicos, "pero sin duda son muy positivos". Este estudio, añade, confirma los datos de supervivencia del NADIM, disminuyendo el riesgo de muerte o progresión casi en un 40%. "Nuestro estudio NADIM marca supervivencias que doblan y casi triplican lo que obteníamos con el estándar actual (quimio tras operación)", afirma.

Un 35% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen un tumor en fase inicial/intermedia con posibilidades de cirugía curativa

Una vez aprobado en Estados Unidos, ¿qué plazos podrían manejarse para que el tratamiento estuviera disponible en Europa y, finalmente, en España? y ¿a cuántos pacientes españoles podría beneficiar este tratamiento?. "No podemos dar plazos" responde el doctor Provencio quien detalla, sin embargo, que un 35% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen un tumor en fase inicial/intermedia con posibilidades de cirugía curativa.

El presidente del GECP también aborda los efectos secundarios del tratamiento. Los efectos adversos sólo se dieron en el 30% de los pacientes y no interfirió en la cirugía posterior, explica. Además, en comparación con las estrategias de administrar quimioterapia tras la cirugía, los investigadores consideran que la presencia de la masa tumoral completa al inicio de la inmunoterapia permite la inducción de una respuesta antitumoral adaptativa más fuerte y el desarrollo temprano de la memoria inmune que puede proporcionar protección a largo plazo al paciente.

El tratamiento es realmente corto en el tiempo, sólo tres dosis de quimio-inmunoterapia antes de la cirugía. La toxicidad es muy baja, precisa el doctor Provencio

"El tratamiento es realmente corto en el tiempo, sólo tres dosis de quimio-inmunoterapia antes de la cirugía. La toxicidad es muy baja, no hay muertes relacionadas por ella, no hay más ingresos, no hay más suspensiones de tratamiento, incluso hay más probabilidad de cirugías menos agresivas por tener más respuesta", especifica el oncólogo a este diario.

Más financiación pública

El médico no deja de mostrar su "satisfacción" y orgullo -sobre todo por los pacientes, matiza- en contribuir al cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer de pulmón, "modestamente, desde España y con un grupo como el GECP". Fundado en 1991, fue uno de los primeros grupos cooperativos de investigación -del que forman parte 177 hospitales- formado por oncólogos que se creó para avanzar en la curación de la enfermedad.

El doctor Mariano Provencio aprovecha para lanzar una reivindicación final: "Nos gustaría que la Administración fuera más sensible a esto y hubiera más financiación pública. Sabemos que este es el camino y creemos firmemente que puede mejorar la supervivencia de muchos pacientes. En un tumor de tantísimo impacto como es del de pulmón, estos avances son una gran noticia".