Bufandas, mascarillas y cartulinas moradas se han abierto camino en un Paseo del Prado ya sin tráfico al grito de "abajo el patriarcado, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer". Entre Atocha y Colón se celebra la manifestación que pide un feminismo inclusivo, mientras que una segunda marcha, entre Gran Vía y Plaza de España, exige la abolición de la prostitución y acabar con las leyes que permiten la autodeterminación de género a las personas trans.

En la primera, madres con niños en cochecito, mujeres mayores y, sobre todo, muchas adolescentes en grupo vuelven a marchar por los derechos de las mujeres. En ella, se pueden ver muchos carteles pidiendo la paz, con proclamas como "no a la guerra entre pueblos y sexos" o "la paz es feminista o mujeres contra la guerra".

Como en los años previos, cánticos ya históricos como "sola, borracha, quiero llegar a casa" o "no estamos todas, faltan las asesinadas" vuelven a sonar en una marcha de ambiente festivo en el que los mensajes contra Putin tiene mucho peso.

Las más jóvenes cuentan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que están hartas de salir con miedo y de las violencias machistas. Entre sus pancartas, estos lemas: me dais "patriarcadas"; no es piropo, es acoso; me duele la brecha de género o si mañana me toca a mí, quiero ser la última.

Esperan unas 30.000 personas

El movimiento feminista celebra así en Madrid el Día Internacional de la Mujer. La Comisión 8M, que lleva años organizando las movilizaciones en este día, ha comenzado su marcha a las 19.00 horas. Según ha explicado la organización, se esperaba la participación de unas 30.000 personas, una cifra muy inferior a las 350.000 personas que se registraron antes de la pandemia (2019), informa Europa Press. Una de las portavoces, Patricia Aranguren, ha explicado que el Covid-19 ha pasado "mucha factura" a estos eventos, además del "dolor físico y psicológico" que se ha vivido en los últimos años.

A su juicio, aún hay gente que "tiene miedo" tras la crisis sanitaria, pero desde la Comisión 8M esperan que "poco a poco" se pueda recuperar el "músculo" de años anteriores a la pandemia.

Una segunda marcha

La asistencia a esta marcha, que lleva como lema 'Derechos para todas, todos los días', también se verá afectada por la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, también a las 19.00 horas.

En su caso, la organización esperaba la presencia de unas 3.000 personas defensoras de la "agenda feminista", según han explicado fuentes cercanas a la organización a Europa Press, es decir, a favor de la abolición de la prostitución y la pornografía; en contra de las leyes "generistas"; y la prohibición de la "explotación sexual" de los "vientres de alquiler".

En los carteles se podían leer mensajes como "la mujer no es un objeto mercantil", "el porno es la teoría, la violación es la práctica", "putero, vamos a por ti", "mi vientre no se alquila", "la diferencia entre un putero y un violador es un billete", "ninguna niña suena con ser puta".

También se han podido escuchar algunas críticas a las políticas del Ministerio de Igualdad y al proyecto de ley trans, que las convocantes de esta movilización consideran que incidirá en el "borrado de las mujeres".

"Luego diréis que somos cinco o seis", gritaban algunas, evidenciando la división actual del movimiento feminista, que por primera vez ha acudido escindido a las movilizaciones del 8M.

Posición de los partidos

Los partidos que sustentan al Gobierno tendrán representación en la manifestación de la Comisión 8M. Mientras fuentes de Unidas Podemos hablan de la asistencia de su cúpula, los socialistas solo han adelantado que estarán presentes en la marcha multitudinaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Igualdad y exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, ha asegurado en una entrevista este fin de semana que "el feminismo de verdad" se sitúa tras la pancarta del bloque abolicionista.