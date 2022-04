Sobre las 08:00 horas de la mañana atracaba el Wonder of the Seas. El crucero más grande del mundo llegaba al Puerto de Málaga, para una escala de diez horas en la ciudad. El crucero llega tras 10 días en el mar, desde que salió del puerto de Florida, Estados Unidos.

La provincia se convierte en la primera escala europea del crucero. Una parada que trae a casi 4.000 viajeros a bordo y zarpará a las 18:00 horas rumbo a Valencia, en un viaje transatlántico de 14 noches con escalas programadas por otras ciudades de la Península.

El 'Wonder of the Seas' es el crucero más grande del mundo. Este barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora. Pesa 236.857 toneladas y tiene capacidad para alojar a unos 7.000 pasajeros, además cuenta con una tripulación de 2.300 personas.

La embarcación fue inaugurada en Florida donde ha operado cruceros de cinco a siete días. Ahora se lanza a realizar viajes por el Mediterráneo occidental desde Barcelona y Roma a lo largo del mes de mayo

¿Quién está detrás del crucero más grande del mundo? El 'Wonder of the Seas' es propiedad de Royal Caribbean International, que lleva más de 50 años ofreciendo innovación en el mar. La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con itinerarios a 240 destinos en 61 países de seis continentes, incluido el destino de isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean también ha sido elegida "Mejor línea de cruceros en general" durante 19 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards.



Cada una de sus plantas cuenta con un área distinta para el ocio y disfrute. En la planta 6 se encuentra 'Boardway', una planta donde se puede encontrar un carrusel, puestos de perritos calientes, zonas de juegos para los más pequeños. Además de un rocódromo y la piscina más profunda en el mar, donde se realizan espectáculos.

La planta 8, donde también tienen su propio Central Park, encontramos el Music Hall. Una sala con un escenario, donde se dan conciertos. Entramos en Central Park, donde la vegetación- toda natural- envuelve a los más de diez restaurantes que hay en esta planta.

En cuanto a la gastronomía, los pasajeros del Wonder of the Seas pueden disfrutar de una treintena de restaurantes.

La última planta cumple con todos los estándares para ser un parque de atracciones. La cubierta número 16 se trata de una zona de diversión para los más pequeños de la casa y también para los mayores.

Los pasajeros del crucero podrán darse un baño en cuatro piscinas, tirarse desde una tirolina de 10 pisos de altura o ver una película ya que hay una enorme piscina con pantalla de cine; o simplemente tomar el sol en sus tumbonas. Cuenta también con solárium, zona de deporte, pista de papel y una cancha de baloncesto.

Además, el Wonder of the Seas bate récords y es que cuenta con el tobogán más alto en el mar.

El barco más grande del mundo ha sido construido en el astillero Chantiers de l'Atlantique, en la localidad Saint-Nazaire, en Francia. La construcción del crucero finalizó el 27 de enero de 2022.

El crucero procedente de Estados Unidos y las Bahamas, permanecerá de 08:00 a 18:00 en el Puerto, para luego continuar navegando en un viaje transatlántico de 14 noches con escalas programadas en Cartagena (1 de mayo), Valencia (2 de mayo), Palma de Mallorca (mayo 3) y Barcelona (4 de mayo). Las aguas malagueñas volverán a acoger al barco más grande del mundo el próximo 3 de noviembre.

El Wonder of the Seas se convierte en un hito dentro de la agenda marítima malagueña. El puerto prevé recibir a unos 70.000 cruceristas, procedentes de un total de 96 escalas, acercándose así a cifras parecidas a la pandemia.

El tráfico de cruceros de lujo y premium, que ha tomado un impulso muy importante en el puerto malagueño durante los últimos años, mantiene sus cifras durante esta temporada, ya que la mayoría de las ocho escalas en base estimadas entre abril y junio son de este tipo de compañías exclusivas, principalmente pertenecientes a Star Clippers y Silver Seas Cruises.