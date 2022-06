Aragón ha informado este jueves a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de la presencia de salmonela en carne picada de ave comercializada en España por la cadena de supermercados Lidl, sin que por ahora se haya detectado ningún caso en nuestro país.

Se trata de la Carne Picada de Ave (Burger Meat de Pollo-Pavo), cuyo consumo aconseja evitar a todas las personas que tengan el producto y lo "devuelvan al punto de compra".

En concreto, el artículo, comercializado por Lidl, se presenta en bandeja de plástico de 500 gramos y se vende refrigerado; su Número de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) es 10.027476/Z y el número de lote 3369, con fecha de caducidad de 3 de junio de 2022. Dicho producto está elaborado por la empresa Aves Nobles y Derivados S.L, ubicada en Zaragoza.

La Aesan ha lanzado esta alerta tras recibir de Aragón, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), la presencia de salmonella en este producto, y ahora ha sido enviada a todas las autoridades competentes de cada comunidad para verificar su retirada del mercado.

"En todo caso, con la información disponible hasta ahora, no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta alimentaria", concluye el comunicado.

El problema se detectó en Andalucía pero afectaba a varias comunidades y como la empresa está situada en Aragón, se ha hecho la trazabilidad, identificado la distribución y metido la alerta en el sistema.

"SIN RIESGO"

El consumo de este producto no supone "ningún riesgo" para el ser humano, según ha reconocido el director general de Aldelis, David Botaya, ya que se trata de un artículo que debe ser consumido cocinado, tal y como aparece en su etiquetado. Una vez "cocinado" no es peligroso, y "haría falta comer cien kilos y sin cocinar" para que tuviera algún efecto perjudicial para la salud. Por eso, han querido emitir un mensaje de "tranquilidad", ya que la salmonela es una "enfermedad grave en productos ya cocinados" pero no en este caso, que todavía hay que cocinar. Además, han señalado que la empresa hace "numerosos análisis" de los productos.