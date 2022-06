La empresa fabricante de juguetes Mattel rinde homenaje a la actriz Laverne Cox con una Barbie hecha a su imagen y semejanza, la primera inspirada en una persona transexual de esta exitosa colección de muñecas que cumplió 60 años en 2019.

La cuatro veces nominada a los premios Emmy cumplirá el 29 de mayo 50 años y Mattel ha querido hacerle este regalo especial. La Barbie Laverne Cox forma parte de la 'Tribute Collection', una serie especial de muñecas dedicadas a personalidades destacadas, entre ellas la Reina Isabel II de Inglaterra, la actriz Lucile Ball o la diseñadora Vera Wang, según informó la empresa estadounidense Mattel.

La muñeca de la actriz y activista de los derechos de la comunidad LGTBQ+ ha sido diseñada por Carlyle Nuera, lleva un atuendo de corpiño rojo sobre un "body" plateado y complementado con una falda de gasa roja y el pelo arreglado en una melena dorada y ondulada como la de Cox.

La actriz, primera mujer transexual en tener un papel principal en una serie ('Orange is the New Black') ha promocionado esta semana su Barbie en diversos programas de televisión y eventos.

En una entrevista difundida por Mattel, Cox contó que en su infancia no le dejaron tener una Barbie, así que para ella es "increíblemente significativo" haber servido de modelo para una de estas muñecas.

"Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar", subrayó la actriz, quien cree que perder la capacidad de soñar debe ser algo "muy doloroso" y está muy agradecida por conservarla.

"Hay un niño que todavía vive dentro de mí, que está muy vivo y bien, que todavía sueña y que sueña en grande, que imagina un mundo diferente y mejor", agregó.