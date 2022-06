Enrique de Castro: «Dios no cree en ninguna de las religiones que hemos inventado»

Este cura, «nieto de Sádaba», como él mismo se define, publicó hace 25 años su célebre ensayo ‘Dios es ateo’ sobre el poder eclesiástico y la auténtica dimensión de los Evangelios, una obra que generó mucho revuelo y críticas en el seno de la Iglesia Católica española.

¿Dios es ateo?

Sin duda. Hay muchos dioses distintos bajo la misma acepción, por eso siempre lo escribo con minúscula. Dios, el de Jesús, no cree en ninguna de las religiones que hemos inventado. Por eso es ateo.

En la sociedad actual, ¿hubiese generado su libro el mismo revuelo?

Pienso que no. La concepción sobre la Iglesia evidencia que hay mucho ateísmo y muy poca cultura cristiana, así como una malinterpretación de los textos muy fuerte, muy mitológica, que hace que históricamente sea poco posible llegar a lugares como los orígenes de Jesús, por ejemplo.

¿Cómo ve al catolicismo actual?

La Iglesia Católica, como institución de poder, está bajo revisión. La gente ha dejado de creer en las cosas que se nos plantean, y no solo la que desconoce su realidad. Los que la conocemos también somos descreídos.

Le pediría al Papa Francisco que se vaya del Vaticano. ¿Qué pinta ahí?

¿Qué opina del Papa Francisco?

No lo conozco personalmente, pero, con sus contradicciones, creo que es una buena persona. Ha hecho esfuerzos muy grandes, aunque le pediría uno más: que se vaya del Vaticano. ¿Qué pinta ahí? No hay que mantener el tinglado. Lo que pasa es que tiene muchos enemigos, entre ellos, gran parte de la jerarquía española.

Su forma de ejercer el sacerdocio es muy peculiar: vestido de calle, da alimentos en lugar de la hostia...

Al final, uno evoluciona con la gente que vive. A mí me han hecho cura los habitantes de Vallecas, a su imagen y semejanza. Es más, el sacerdocio está negado por el Evangelio, no existe intermediario entre Dios y el hombre. Quién va a hablar en nombre de Dios, si nadie lo ha visto nunca, ya lo decían las Cartas. El movimiento de Jesús era laico, no sacerdotal, iba contra el Templo. La Iglesia, a partir del siglo IV, puso a Dios y a Jesús en el poder, y así se cargó el Evangelio. Una institución de poder es antievangélica. Los obispos, sin ir más lejos, no se fían ni de sí mismos, la mayoría no tienen fe.

A veces hay que violar la ley para que la fe surta efecto

¿Cómo definiría entonces la fe?

La fe es el riesgo de descubrir cada día. Es patrimonio de la Humanidad, no de la religión. Un ateo puede tener tanta fe o más que un creyente. Yo tengo fe en Jesús y en las personas con las que he vivido y luchado por causas sociales. A veces incluso es necesario violar la ley para que la fe surta efecto. La lucha por los derechos humanos es la lucha por la violación de leyes que no los respetan. El Evangelio es cercano a eso, pero esto no se conoce porque se ha ocultado. Ese es el gran pecado de la Iglesia.

¿Ese compromiso social que demuestra es anterior o posterior a su sacerdocio?

Todo parte del enamoramiento, no de compromisos morales o éticos. Cuando te enamoras de una persona, das la vida por ella, y para eso no hace falta ser creyente ni religioso. Cuando llegan chavales con problemas a mi parroquia, encuentran su sitio. Se crea una microcomunidad en la que todos caben.

¿Y del futuro qué me dice?

Es parte del descubrimiento, personal y común. Cada momento nos hace cambiar, la historia está hecha por grupos pequeños. El avance social depende de los movimientos, y eso no puede pretender ser masivo. El 15M es un buen ejemplo. Se une gente con mucha ilusión, hasta que alguien se hace con el poder y el movimiento se acaba.