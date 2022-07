La Consellería de Medio Rural ha informado esta mañana de que la situación mejoraba en Lugo y Ourense, donde los incendios ya estaban perimetrados, pero a primera hora de esta tarde las llamas en Carballeda de Valdeorras se han reactivado llegando a calcinar algunas viviendas. La misma situación se vive en Vilamor (Lugo). Para ambos casos, la Xunta ha solicitado que se active el nivel 2 de alerta por la proximidad del fuego a las casas.

"Es un día para la esperanza", aseguraba de mañana el conselleiro José González, que aún así reconocía que los focos "no están en fase de estabilización", pero sí están "cerca del control y no están avanzando". La situación cambió ya con el paso del día debido al viento principalmente. En el caso particular del incendio en A Pobra do Brollón, ha detallado que" el peligro ya pasó" y "no hay ninguna posibilidad de que vuelva a reproducirse el fuego".

Hectáreas calcinadas

Desde que empezó la ola de incendios, y según los últimos datos publicados, Galicia ha perdido más de 5.300 hectáreas de terreno. Lugo y Ourense han sido las provincias peor paradas.

Precisamente en A Pobra do Brollón (Lugo), el fuego ha calcinado 600 hectáreas en la parroquia de Saa, mientras que otro foco, más pequeño aunque en el mismo lugar, quemó otras 50 hectáreas. En este caso, la Consellería vincula el inicio de las llamas con la "tormenta seca" de la noche del jueves, cuando cayeron en Galicia más de 6.000 rayos que "provocaron daños donde no hubo lluvia", pues el conselleiro José González ha asegurado que donde llovió fue posible frenar los numerosos conatos.

En Folgoso do Courel (Lugo) ya se han calcinado 1.900 hectáreas a raíz de tres incendios. El más grave fue el originado en la parroquia de Seceda, donde según los datos más recientes, se quemaron 1.100 hectáreas.

En el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense) la situación ha empeorado. El fuego, que también se originó la noche del jueves, ha arrasado ya 1.600 hectáreas. Los servicios de emergencias informaron a primera hora de esta mañana que el fuego se encontraba estabilizado, pero se ha reactivado entrada la tarde "con motivo del cambio de viento" y, para más inri, la Consellería ha solicitado la activación de la situación 2 de alerta por proximidad del fuego al núcleo de Candeda, donde las llamas ya han quemado algunas viviendas. Estas, según la alcaldesa del municipio, María del Carmen González, eran "abandonadas" y estaban "deshabitadas". Los vecinos de la parroquia de Candeda fueron desalojados y las viviendas de las parroquias limítrofes también por la cercanía de un incendio que traspasó al municipio de O Barco.

Primeras imágenes del incendio de Pradoalbar #IFPradoalbarVilariño a la llegada de #Brif Laza. Zona escarpada y de difícil acceso. pic.twitter.com/2QoteN6JUe — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 17 de julio de 2022

Además, en Vilamor (Lugo), hay dos focos que superan las 1.000 hectáreas. En uno de ellos, de igual forma, el panorama se ha complicado. Medio Rural ha solicitado igualmente que se active el nivel 2 de alerta por proximidad a las casas del núcleo poblacional de Parada de Montes. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, ha afirmado que el incendio "saltó hacia otra ladera", incluso sobrepasando "el propio cortafuegos", y ha asegurado que están "desbordados".

La Xunta ha informado de un nuevo incendio forestal en la provincia de Lugo, concretamente en el municipio de Cervantes, en la parroquia de Donís

Amén de los citados, en Quiroga (Lugo) hay tres focos, dos de ellos ya controlados, que han quemado 520 hectáreas; en Vilariño de Conso (Ourense) ya van 160 hectáreas, mientras que en Rodeiro (Pontevedra), la parroquia de Guillar ha perdido unas 200 hectáreas de terreno. Asimismo, la Xunta ha informado de un nuevo incendio forestal en la provincia de Lugo. En este caso, en el municipio de Cervantes, en la parroquia de Donís. Por el momento, la superficie afectada supera las 20 hectáreas.